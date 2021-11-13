Bir bu kalmıştı: Taksiciden gazeteciye ‘Kafana sıkarım’ tehdidi

Gazeteci Fırat Fıstık, kendisini keyfi olarak almak istemeyen taksiciyi görüntüledi. Görüntülenmesine sinirlenen taksici, Fıstık’a ağır küfürler edip “Kafana sıkarım” diye tehdit savurdu.

İstanbul’da kısa mesafe gitmek istemeyen ve yerli müşteriyi kabul etmeyen taksilerden ötürü son dönemde şikayetler giderek artıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) krizi çözmek için adımlar atmak istiyor ama siyasi nedenlerle UKOME’nin engeline takılıyor. Son olarak İBB’nin getirdiği 5 bin taksi projesi de AKP ve MHP oylarıyla reddedilmişti.

Twitter hesabından paylaşım yapan Fıstık şöyle dedi: “15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade’de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor.”

15 dakika önce bu videoyu çektim. Altunizade'de 34 TBP 61 plakalı taksi dahil olmak üzere 7 taksi sadece karşıya gittiğini söylüyor ve yolcu almıyor. Üstüne de küfür ediyor.@ibbBeyazmasa @Mrt_Ongun @ekrem_imamoglu pic.twitter.com/y92xKZ901W — fırat (@firatfstk) November 12, 2021

İBB Beyaz Masa Fıstık’ın şikayetinin ardından işlem başlatıldığını duyurdu.