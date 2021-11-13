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Yaramazlara biraz batar!

Kamu bankasındaki yönetici ‘La Kasa Da Para Yok’ paylaşımı sonrası işten çıkarıldı

Bir kamu bankasında yöneticilik yapan Hakan Dağlı, ünlü İspanyol dizisi La Casa De Papel dizisinden esinlenerek sosyal medyada gördüğü ‘La Kasa Da Para Yok’ görselini WhatsApp grubunda paylaşınca iş akdi feshedildi.

Fesihte ‘Türkiye Cumhuriyeti ekonomisi ve yönetimini küçük düşürücü, rencide edici paylaşımda bulunmak’ gerekçe gösterildi.


Sözcü’den Fatma Vurgun’a konuşan Dağlı, birçok şubede müdürlük yaptığını belirterek şunları kaydetti: “Son olarak Esentepe kurumsal şubede görev yaparken iş akdim feshedildi. Bir caps paylaştığımdan dolayı tazminatlarım ödenmek suretiyle iş akdim feshedildi. Görev yaptığım süre içerisinde gereksiz yere yetki unvan indirimleri aldım. Mesela bölge müdürlüğünden 11 kademe aşağı indirilerek 5’inci sınıf bir şube müdürlüğüne atandım. Daha sonra altı ay açığa alındım. Gerekçe ise alkol kullanmam, ramazanda sigara içmemdi. En sonunda iş akdim feshedildi. Üstelik sadece kendi arkadaş grubumda paylaştım. 26 yıllık emek var. İnsan inanamıyor.”

Dağlı’nın avukatı Zafer İşeri de şöyle konuştu: “İş Kanunu’na baktığımız zaman kişi davranışından ötürü işinden çıkarılıyorsa savunması alınması gerekiyor. Ancak burada böyle bir durum olmadı. Tebligat göndererek iş ilişkisi sonlandırıldı. Bu usule uygun bir davranış değil. Mahkeme, usulen dahi eksik olan bu işten çıkarma olayıyla ilgili işe iade kararı verirse tekrar görevine dönme imkanına kavuşacak.”

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