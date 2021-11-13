Eğitim-Sen: Ara tatile kadar 28 ilde 6 bin 900’den fazla sınıf kapatıldı

Eğitim-Sen Genel Eğitim Sekreteri Sinan Muşlu, yüz yüze eğitimde ilk ara tatile kadar 6 bin 900’den fazla sınıf kapandığını, 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini söyledi.

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Türkiye genelindeki yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1 milyonun üzerinde öğretmen, bir buçuk yıllık aranın ardından 6 Eylül’de okullara dönmüştü. Öğrenciler cuma günü itibarıyla ise dokuz günlük ara tatile girdi.

Muşlu’nun okullardaki ilk döneme ilişkin değerlendirmeleri şöyle: “13 Eylül’den itibaren haftalık tablolar yayınladık. Sonra beş hafta itibariyle bu tabloları yayınlamadık. Bunun sebebi, vaka tespitlerimizi yayınladığımızdan itibaren okul yöneticilerinin üzerinde bir baskının oluşturulması ve vakaların dışarıya bildirilmemesi. Bizler eğitim emekçilerini zor durumda bırakmamak için bu tabloları yayınlamadık. Ama tutmaya devam ettik.

28 ilden gelen verilere göre 6 Eylül’den 12 Kasım’a 6 bin 900’den fazla sınıf kapanmış. Milli Eğitim’in açıkladığı resmi verilere göre ortalama sınıf mevcutlarını 25 öğrenci üzerinden düşündüğümüzde, 172 bin 500 öğrencinin sınıf kapatılmasından etkilendiğini, uzaktan eğitime geçmek zorunda kaldığını görüyoruz. 81 ile bunu oranladığımızda sayının neredeyse 500 binin üzerinde olduğunu, 600 binlere yaklaştığını belirtebiliriz. Yani bu süreçte 600 binin üzerindeki öğrenci uzaktan eğitim görmek zorunda kaldı.

’70 binlere varan vaka sayısı’

Sekiz hafta boyunca ortalama 4 bin civarı öğretmenimiz temaslı ya da pozitif durumunda oldu. Bunu Türkiye’nin geneline yayarsak 12 binlere varan bir sayıya tekabül ediyor. Çünkü bizim aldığımız veriler ortalama 28 ilden. Yine ortalama 28 ilde 23 bin 500 öğrencinin temaslı ya da pozitif olduğunu, Türkiye geneline oranladığımızda, bunun 70 bine yakın bir sayıya tekabül etiğini belirtebiliriz.”