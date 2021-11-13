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Yaramazlara biraz batar!

Bir ay önce uzaya gitmişti: Uçak kazasında hayatını kaybetti

ABD’li milyarder işadamı Jeff Bezos’un şirketi Blue Origin’in bir ay önceki ikinci uzay uçuşunda yer alan Glen de Vries uçak kazasında hayatını kaybetti.

Glen de Vries (en solda) Blue Origin uçuşunda… Fotoğraf: Reuters

49 yaşındaki işadamı 13 Ekim’de gerçekleşen uzay uçuşunda sağsalim dünyaya dönmüştü.


New Jersey’de meydana gelen küçük uçak kazasında hayatını kaybeden de Vries, tıbbi araştırma yazılım şirketi Dassault Systems’in başkan yardımcısıydı.

New Jersey polisi dört kişilik uçağın ormanlık alanda düştüğüü belirtti.

Blue Origin şirketi sözcüsü de işadamının ölümünden duyulan üzüntüyü dile getirerek “Blue Origin ekibine büyük bir enerji getirmişti. Havacılığa olan tutkusu, hayır işleri ve mesleğine olan bağlılığı her zaman saygı ve hayranlıkla anılacak” dedi.

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