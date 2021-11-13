Uzman görüşü: Aşı reddi ve tereddütü toplumsal bağışıklığa engel oluyor

Prof. Dr. İftahar Köksal, corona virüsü salgınıyla mücadelede toplumsal bağışıklığa ulaşmada en büyük engeli aşı tereddütü ve aşı reddinin oluşturduğunu söyledi.

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Türkiye’de iki dozunu tamamlayarak tam aşılı haline gelenlerin oranı yüzde 60’ın biraz altında. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca en son 8,6 milyon kişinin zamanı gelmesine rağmen iki ve üçüncü doz aşılarını yaptırmadığını söylemişti.

Toplumun yeterli bir kısmının aşılanmasıyla hastalığın kişiden kişiye bulaşma riskinin azaldığına işaret eden Prof. Dr. Köksal, Türkiye’de Covid-19 aşılamasında henüz toplumsal bağışıklığa ulaşılamadığını dile getirdi. Köksal, salgından korunmak için toplumun yüzde 80’den fazlasının aşılanması gerektiğini, aşı tereddütü ve aşı reddinin bu durumun önündeki en büyük engellerden olduğunu ve toplumun tümünü etkilediğini vurguladı.

Köksal, şunları ifade etti: “Aşıya veya aşı sağlayıcıya güvenmeme durumunu aşı tereddütü olarak tanımlıyoruz. Bu kişilerin gelgitleri var. Aşıların bazılarını yaptırıp bazılarını yaptırmayabiliyorlar. Bu kişileri konuşarak ikna etmek mümkün olabiliyor.

Aşı reddi ise tüm aşıları kendi iradesiyle yaptırmama durumudur. Maalesef bu bir akım, sosyal bir olay. 1990’lu yıllardan sonra gelişen bir akım. Çünkü bu jenerasyon çiçek hastalığını yaşamadı. Bu popülasyon tetanosa bağlı ölümleri yaşamadı, o nedenle bu kadar rahatlar. Bu akım 2010 yılında da ülkemize ulaştı. Maalesef bu aşı kararsızlarının ve aşı reddi yapanların yüzünden toplumsal bağışıklamayı sağlamak mümkün olmuyor. Ne olursa olsun bu kararsızlık toplumun tümünü etkileyen bir yaklaşım haline geliyor.”