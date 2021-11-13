Görevi bırakan MHP’li meclis üyesi: Harama el kaldırmaktan yoruldum

Malatya Yeşilyurt Belediyesi’nin MHP’li meclis üyesi Hasan Basri Yüksel, sosyal medya hesabında görevini bırakacağını açıkladı ve ekledi: “Zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum.”

Fotoğraf: Twitter

Anka’nın aktardığına göre Yüksel’in Facebook hesabından yaptığı paylaşım şöyle: “Genel başkanların ittifak anlayışına uymayan, çakal sürüleri Malatya’da, belediyelerde köşe başlarını ele geçirmişler. Kendi çıkarları uğruna cumhur ittifakını yorumluyor ona göre hareket ediyorlar. MHP kimsenin babasının çiftliği değil. İşkence gören, hapis yatan, şehit veren biziz. Gerekirse MHP’den ihraç edilmeyi bile göze aldım. Davamı MHP’sizde savunurum.

Bugünden tezi yok belediye meclis üyeliğinden ayrılacağım. Eş, dost ve arkadaşların haberi olsun. Hakkınızı helal edin. Gerçek MHP’li gibi, MHP’li meclis üyesi gibi davranamadığım için hakkınızı helal edin.

Cumhur ittifakına zarar gelmesin diye, 50, 55 yıldır hizmet ettiğim partime zarar gelmesin diye konuşmuyoruz, bu ne yahu? İttifakı biz mi yanlış anladık? AKP ne yaparsa yapsın sesimizi çıkartmayacak mıyız? Bırakırım meclis üyeliğini. Zaten harama, haksızlığa el kaldırmaktan şahsım adına yoruldum.”

Yüksel, daha sonra yaptığı paylaşımda ise şunları kaydetti: “Kardeşim ‘Belediye meclis üyeliğinden ayrılacağım‘ dedim. Konuyu başka yerlere çekmenin anlamı yok. MHP’den kovulsak dahi partimize hizmete devam. Bu işten hainlere prim çıkmaz.”