Bir kadın daha boşandığı erkek tarafından öldürüldü

İstanbul’un Küçükçekmece ilçesinde boşandığı kişi tarafından silahla başından vurulan kadın hayatını kaybetti.
AA’nın haberine göre Halkalı Merkez Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Ümmügülsüm Yarış’ın (38) evinden silah sesi duyan vatandaşlar polis ekiplerine haber verdi.
Eve giden polis ekipleri, kadının silahla başından vurularak öldürüldüğünü belirledi.
Yapılan çalışmada, 1,5 yıl önce boşandığı eşi Sedat K.’nın, sabah eve giderek Yarış’ı silahla ateş edip öldürdüğü ve kaçtığı belirlendi.
Polis ekiplerince şüphelinin yakalanması için çalışma sürüyor.