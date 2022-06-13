Akşam Postası / 13 Haziran 2022

Türkiye’nin iflas riski primi 2003 seviyelerine dönüyor
Türkiye’nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primleri, 2003’ten bu yana en yüksek düzeyde günlük kapanışa hazırlanıyor.
Dokuz ayın zirvesinde: Cari açık nisanda 2,74 milyar dolar
EPGİS, sessizliğini motorine zam iddiasını yalanlamak için bozdu
Haklarında suç duyurusunda bulunulduktan sonra akaryakıt zamlarını duyurmayacağını açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sessizliğini motorine 2,60 TL zam geleceği iddiasını yalanlayarak bozdu.
Özdağ ayrımcılık için bu kez Fenerbahçeli futbolcuyu seçince kulüpten yanıt geldi
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Fenerbahçe’nin Brezilyalı futbolcusu Luiz Gustavo’ya ayrımcı sözler söylediği video nedeniyle kulübün ve taraftarların tepkisini topladı. Fenerbahçe’nin açıklamasında, Özdağ’ın yaklaşımından geri adım atması talep edildi.
Gezici Araştırma: Erdoğan, 20 yılın ardından ilk kez ikinci
Gezici Araştırma’nın son anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ’20 yılın ardından ilk kez ikinci’ oldu.
Yüksek hızlı tren biletlerine bir zam daha
Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 30 daha zamlandı. Bu YHT’ye yılbaşından beri dördüncü zam oldu.
‘Altılı masa’ ilk icraatını açıkladı: Hasar tespit komisyonu kurulacak
Altı muhalefet partisi tarafından oluşturulan ‘kurumsal reformlar komisyonu’ çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Altı parti, ‘durum ve hasar tespit komisyonu’ kurulması için de çalışılacağını duyurdu.
‘Altılı masa’da sıra İYİ Parti’de: Akşener turlara başlıyor
Ali İsmail Korkmaz’ın görüntülerini silen mühendise meslekten men cezası
Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Onur Kurulu, Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği sokağa ilişkin görüntü kayıtları konusunda gerçeğe aykırı bilirkişilik yaptığı için hapis cezası alan bilirkişi elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu’nun altı ay süreyle meslekten men edilmesine karar verdi.
İsrail’den İstanbul’daki vatandaşlarına: En kısa sürede ayrılın
İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, İstanbul’u ziyaret eden İsrail vatandaşlarının ‘en kısa sürede’ şehirden ayrılmalarının gerektiğini belirtti.
Antalya’daki öğrenci intiharları Meclis’e taşındı: ‘Yurtları ölüm kampına çevirdiler’
Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Antalya’daki üniversite öğrencisi intiharlarını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, intiharlar için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını da talep etti.
Erdoğan, ücretliye sözleşmede yer alan ‘enflasyon farkı’nı ikinci kez müjdeledi
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Temmuzda enflasyon farklarıyla, ocak ayında ücretlerdeki yeni düzenlemelerle her kesimi rahatlatacağız” dedi.
Dört Türk ölmüştü: İtalya’daki helikopter kazasına ‘taksirle öldürme’ soruşturması
İtalya’da kaybolan ve içindeki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde çalışan dört kişinin de hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ‘cezai ihmal ve taksirle adam öldürme’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.
Dünya Bankası’ndan Türkiye’ye ‘yeşil’ yol haritası: 150 milyar dolar tasarruf mümkün
Dünya Bankası, dünyanın en fazla karbon salımına sahip 17’nci ülkesi Türkiye’nin iklim değişikliğinin etkilerine karşı karbondioksit ve diğer sera gazı emisyonlarını azaltmak için etkili eylemleri uygulaması halinde, 20 yıllık dönemde yaklaşık 150 milyar dolar tasarruf etme potansiyeline sahip olduğunu açıkladı.
‘Şahin yazar’ Cem Küçük’ten Erdoğan Bayraktar’a ‘Sessiz kal’ tavsiyesi
AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin ‘şahin‘ yazarı Cem Küçük, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yayınlanan tapelerini doğrulayan ve torunlarına temiz bir isim bırakmak istediğini söyleyen dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar için “Sessiz kalsa daha iyi” dedi.
Yapay zekanın ‘hissiyatlı’ hale geldiğini söyleyen Google mühendisi görevden alındı
Google mühendisi Blake Lemoine, şirketin yapay zekasının ‘hissiyatlı’ hale geldiğini söylemesinin ardından işten uzaklaştırıldı.