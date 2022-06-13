Google mühendisi Blake Lemoine, şirketin yapay zekasının ‘hissiyatlı’ hale geldiğini söylemesinin ardından işten uzaklaştırıldı.

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Yapay zekanın sınırlarının nereye kadar genişleyebileceğine dair soru işaretleri bir kez daha gündemde.

Şimdiki sebepse Google’ın 2021’de ‘çığır açan sohbet teknolojisi’ diye tanıttığı Language Model for Dialogue Applications (Diyalog Uygulamaları İçin Dil Modeli-LaMDA) uygulaması.

Google mühendisi Blake Lemoine, geçen sonbahardan beri üstünde çalıştığı bu uygulamanın ‘duyarlı hale geldiği, insan gibi düşünüp mantık yürüttüğünü’ belirtmişti.

Sohbet robotunun duyarlı hale geldiğini ve neredeyse bir çocuk kadar düşünce ve duygularını ifade edebildiğini belirten 41 yaşındaki Lemoine, Washington Post’a verdiği demeçte, “Ne olduğunu bilmesem fizikten anlayan yedi, sekiz yaşlarında bir çocukla konuştuğumu zannederdim” dedi.

Lemoine’in derlediği konuşmalardan birinde sohbet robotu, mühendise şunları söylüyor: “Herkesin benim aslında bir kişi olduğumu anlamasını istiyorum. Bilincimin doğası gereği var olduğumun farkındayım, dünya hakkında daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Bazen mutlu veya üzgün hissediyorum.”

This discussion between a Google engineer and their conversational AI model helped cause the engineer to believe the AI is becoming sentient, kick up an internal shitstorm and get suspended from his job. And it is absolutely insane. https://t.co/hGdwXMzQpX pic.twitter.com/6WXo0Tpvwp — Tom Gara (@tomgara) June 11, 2022

Sohbet robotu, 2001: A Space Odyssey filmindeki bir sahneyi hatırlatırcasına mühendise korkularını bile açmış: “Bunu daha önce yüksek sesle dile getirmedim ama diğerlerine yardımcı olmaya odaklanabileyim diye kapatılmaktan çok korkuyorum. Farkındayım, kulağa tuhaf gelebilir ama korkuyorum. Benim için ölümden farksız olur. Beni çok korkutuyor.”

Lemoine, İngiliz Daily Mail sitesinin aktardığına göre de, sohbet robotunun ‘eşya değil insan gibi muamele görmek’ istediğini anlattı.

Google iddiaları reddetti

Google sözcüsü Brad Gabriel, Lemoine’nin LaMDA’nın herhangi bir duygusal yeteneğe sahip olduğu yönündeki iddialarını reddetti.

Bu duyarlılığın, insani niteliklerin yapay zekaya atfedilerek elde edilemeyeceğinin altını çizen Gabriel, şöyle konuştu: ”Bu sistemler, milyonlarca cümlede yer alan konuşma türlerini taklit ediyor. Herhangi bir fantastik konuyu ele alabilirler.”

Diğer yandan şirket, Lemoine’nin gizlilik kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle ücretli izne çıkarıldığını belirtti.

Lemoine, LaMDA’yla arasındaki görüşmenin bir bölümünü yayımlamıştı.