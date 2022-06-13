Dokuz ayın zirvesinde: Cari açık nisanda 2,74 milyar dolar

Cari denge nisanda 2,74 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari işlemler açığı 25,71 milyar dolara ulaşarak dokuz ayın en yüksek seviyesine çıktı.

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Merkez Bankası (MB) nisana ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı.

Geçen yıl nisanda 1 milyar 132 milyon dolar olan altın ve enerji hariç cari işlemler fazlası, bu yılın aynı döneminde 4 milyar 22 milyon dolar düzeyinde kaydedildi. Bu dönemde hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 1 milyar 482 milyon dolar artarak 2 milyar 699 milyon dolara yükseldi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre 933 milyon dolar artışla 1 milyar 599 milyon dolara ulaştı. Aynı dönemde birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar 328 milyon dolar azalarak 970 milyon dolar oldu. Geçen yıl nisanda 307 milyon dolar giriş kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde ise 2022’nin aynı döneminde 33 milyon dolar çıkış yaşandı.

Öte yandan, marta ilişkin cari işlemler açığı 5 milyar 554 milyon dolardan 5 milyar 789 milyon dolara revize edildi.