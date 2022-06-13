Yüksek hızlı tren biletlerine bir zam daha

Yüksek Hızlı Tren (YHT) seferleri yüzde 30 daha zamlandı. Bu YHT’ye yılbaşından beri dördüncü zam oldu.

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YHT’nin bağlı olduğu Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, İstanbul’daki toplu ulaşıma yüzde 40’lık zammı eleştirip aynı miktarda zam gelen ve bakanlığın işlettiği Marmaray’a getirilen zamlarıysa ‘unutmuştu’.

YHT seferlerine ocakta yüzde 20, martta yüzde 10, nisandaysa yüzde 15 zam yapılmıştı.

Bugün yapılan yüzde 30’luk zamla Ankara-İstanbul (Kadıköy) arası 151 lira olan bilet fiyatı 195 lira oldu.

Zamla Konya-Ankara arası hızlı tren bilet fiyatı 87 liraya yükseldi. Konya-İstanbul arası hızlı tren bileti de 235 liraya çıktı.