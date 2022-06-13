‘Altılı masa’da sıra İYİ Parti’de: Akşener turlara başlıyor

Altı muhalefet partisinin ‘güçlendirilmiş parlamenter sistem’ çalışmaları için oluşturduğu ‘altılı masa’nın beşinci toplantısı için liderler turu bugün başlıyor.

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Saadet Partisi ve Demokrat Parti genel başkanlarıyla bir araya gelecek.

Fotoğraf: CHP

CHP, İYİ Parti, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti ve Saadet Partisi’nin oluşturduğu altılı masa, 3 Temmuz’da beşinci defa toplanacak.

Ev sahibi Akşener her toplantı öncesindeki nezaket ziyaretlerine de bugün başlayacak.

Akşener bugün ilk olarak bugün Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, daha sonra da Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret edecek.

Akşener, 15 Haziran Çarşamba günü de sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’la görüşecek.

‘Altılı masa’ en son 29 Mayıs’ta Gelecek Partisi’nin genel merkezinde toplanmıştı. Bu toplantının ardından liderler, işbirliği içindeki partilerin ilke ve hedeflerini içeren 10 maddelik bir bildiri yayımlanmıştı.