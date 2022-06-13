‘Şahin yazar’ Cem Küçük’ten Erdoğan Bayraktar’a ‘Sessiz kal’ tavsiyesi

AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinin ‘şahin‘ yazarı Cem Küçük, 17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonunda yayınlanan tapelerini doğrulayan ve torunlarına temiz bir isim bırakmak istediğini söyleyen dönemin bakanı Erdoğan Bayraktar için “Sessiz kalsa daha iyi” dedi.

Eski çevre ve şehircilik bakanı Bayraktar, iktidar tarafından ‘FETÖ kumpası’ diye nitelenip kapatılan 17-25 Aralık 2013’teki yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarında adı geçen, dosyası bulunan dört bakandan biriydi. Aynı yıl istifasını veren Bayraktar, dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı da istifaya davet etmiş daha sonra bu açıklaması nedeniyle Erdoğan’dan özür dilemişti.

Verdiği demeçlerle sıklıkla aklanmak istediğini ifade eden Bayraktar, son olarak Sözcü gazetesine ”Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat”, ”Beş çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum” diye konuşmuştu.

Cem Küçük rahatsız oldu

Bayraktar’ın bu açıklamaları sonrası Küçük, bugün yayımlanan köşe yazısında şunları dedi:

”Bayraktar ara ara 17/25 Aralık darbe girişimiyle alakalı açıklamalar yapıyor. Bu açıklamaları da genelde muhalif haber sitesi, kanallar ya da gazetelere yapıyor.

Sessiz kalsa daha iyi ama nedense Erdoğan Bayraktar sürekli aklanmaktan, temiz isim bırakmaktan bahsediyor. Bana göre Erdoğan Bey yanlış bir strateji izliyor.

Neden mi? Sebebi basit. Çünkü muhaliflerin derdi o zamanlar aynen FETÖ’cüler gibi 17/25 Aralık üzerinden Cumhurbaşkanı’mıza gitmek ve onu yargılamaktı. Bana sorarsanız bu düşünceleri hiç değişmedi.”

Bayraktar’a seslenen Küçük şöyle devam etti: ”17/25 Aralık birçok seçimle millet nezdinde zaten aklanmıştır. Ayrıca 17/25 Aralık’ın net bir darbe girişimi olduğu apaçıktır. Bırakın FETÖ’cülerle iş birliği yapanlar utansın. Onlar suçluluk hissetsin.”