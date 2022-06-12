Erdoğan Bayraktar: Torunlarıma temiz bir isim bırakmak istiyorum

17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet operasyonundan sonra ‘her şeyi Tayyip Erdoğan’ın bilgisi dahilinde yaptığını‘ söyleyerek istifa eden eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, “Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli, içim rahat” dedi.

Tarım ve hayvancılık işine girdiğini söyleyen Bayraktar, “Beş çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum” ifadelerini kullandı.

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Bayraktar, iktidar tarafından ‘FETÖ kumpası’ diye nitelenip kapatılan 17-25 Aralık 2013 tarihli yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarından adı geçen, dosyası bulunan dört bakandan biriydi. Aynı yıl istifasını verirken dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan’ı da istifaya davet etmişti: “… tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Etmiyorum çünkü, soruşturma dosyasında var olan ve onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü sayın başbakanın onayıyla yapıldı. Bu milleti ve vatanı rahatlatmak için sayın başbakanın istifa etmesi gerektiğine inandığımı ifade ediyorum.”

Ancak Bayraktar, daha sonra, istifa çağrısından ötürü ‘lider’inden özür diledi.

Diğer üç bakanla birlikte aklandı.

Zaman içinde hükümetten, partiden, Meclis’ten ve nihayet siyasetten uzaklaştı.

Bayraktar uzun süren sessizliğini bozarak geçen yıl, Diken muhabiri Altan Sancar’a verdiği söyleşide şunları söylemişti: “Dosyam var, dosyada ne varsa kabul ediyorum, benim suçum. Telefondaki konuşmalar bana aittir, tapeler bana aittir, renkli çekilen kameralar, teknik takiptekilerin hepsi bana aittir. Devletin düzelmesi için hakikaten, Allah’tan korkan, vatanını ve milletini seven, üretim yapan, katma değeri yüksek mal üreten insanların bir yerlere gelmesi lazım. Benim şimdi tuzum kuru. Özel sektördeyim. Beni şimdi attılar. ‘Reis’, sayın cumhurbaşkanım beni hırsız çuvalının içine koydu ve attı.”

Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz’a konuşan ve Bayraktar tapeleri kabul etmesine ilişkin, ‘‘Benim için kamuoyu vicdanında aklanmak önemli” dedi.

Kadir Topbaş’ı işaret etti

Geçmişe dair de konuşan Bayraktar dönemin İBB Başkanı Kadir Topbaş’ı işaret ederek şöyle konuştu:

“Görev sürelerim boyunca 5 bin ihale gerçekleştirdim, bakanlık dönemimde 10 projeye imar izni verilmiş. Soruşturmaya konu olan ses kayıtları imar durumuyla ilgiliydi. Ortada suç yoktu. İmarı denetleme görevi belediyededir.”

‘Temiz bir isim bırakmak istiyorum’

Tarım ve hayvancılık işine başladığını söyleyen eski bakan, şunları söyledi: ”Beş çocuğum, 14 torunuma temiz bir isim bırakmak istiyorum. Sığırları bekliyorum; bebek gibi bakıyorum onlara… Çok iyiler, hiç yalan konuşmuyorlar”

Bayraktar, “Teşviklerinden yararlanıyor musunuz?” sorusuna, “Teşvikten aldığım para yok. Devlet teşviklerinden gerçek çiftçi değil; teşvikleri almayı öğrenen uyanıklar yararlanıyor. Teşvikler çok sıkı denetlenmeli, kurumlar hesap verebilir olmalı, istikrarlı ve kaliteli üretim desteklenmeli” yanıtını verdi.