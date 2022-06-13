Ali İsmail Korkmaz’ın görüntülerini silen mühendise meslekten men cezası

Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Onur Kurulu, Ali İsmail Korkmaz’ın darp edildiği sokağa ilişkin görüntü kayıtları konusunda gerçeğe aykırı bilirkişilik yaptığı için hapis cezası alan bilirkişi elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu’nun altı ay süreyle meslekten men edilmesine karar verdi.

Fotoğraf: ALİKEV

Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümü 1’inci sınıf öğrencisi Korkmaz, Gezi eylemleri sırasında, 2 Haziran 2013’te uğradığı saldırı sonrası tedavi gördüğü hastanede 38 gün sonra hayatını kaybetmişti.

Ali İsmail Korkmaz cinayetinin faillerinin yargılandığı davada bilirkişi olarak görevlendirilen Eskişehir Osmangazi Üniversitesi personeli elektrik-elektronik mühendisi Serkan Uğurluoğlu, bilirkişi raporunda ‘kendisine verilen cihazların içerisinde olaya ait herhangi bir kayıt bulunmadığına’ dair rapor düzenlemişti. Ama daha sonra Jandarma Kriminal Laboratuvar Amirliği’nin incelemesinde Uğurluoğlu’nun kamera görüntülerini silerek gerçeğe aykırı rapor düzenlediği tespit edilmiş ve hakkında Eskişehir 6’ncı Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Mahkeme, 16 Mart 2021’de gerçeğe aykırı bilirkişilik suçunu sabit bularak Serkan Uğurluoğlu’na bir yıl sekiz ay hapis cezası vermiş, ancak hüküm geri bırakılmıştı.

Altı ay süreyle men edildi

EMO Eskişehir Şubesi’nin konuyla ilgili başvurusu üzerine konu EMO Onur Kurulu gündemine taşındı. Onur Kurulu, Uğurluoğlu’nu, TMMOB Disiplin Yönetmeliği’nin 9’uncu maddesi b bendinde belirtilen ‘mesleğini ve görevini kişisel ya da bir grup adına çıkar sağlamak için TMMOB mevzuatına, bilime ve meslek tekniğine aykırı biçimde uygulamak ya da mesleğini ve görevini TMMOB mevzuatına bilime ve tekniğine aykırı biçimde uygulayarak kamuya, halka ve üçüncü şahıslara zarar vermek’ kapsamında değerlendirerek, altı ay süreyle meslekten men cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Onur Kurulu’nun 14 Şubat tarihli kararı TMMOB Yüksek Onur Kurulu’nca 13 Mayıs’ta onaylanarak kesinleşti.



