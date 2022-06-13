Antalya’daki öğrenci intiharları Meclis’e taşındı: ‘Yurtları ölüm kampına çevirdiler’

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü ve İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, Antalya’daki üniversite öğrencisi intiharlarını Meclis gündemine taşıdı. Kadıgil, intiharlar için Meclis’te araştırma komisyonu kurulmasını da talep etti.

Fotoğraf: akdeniz.edu.tr

Akdeniz Üniversitesi’nde okuyan üniversite öğrencilerinin intihar ettiğine ilişkin iddialar sosyal medyada yer almaya başlamıştı. İddiaların gündeme gelmesinin ardından bir açıklama yapan Antalya Valiliği, kamera kayıtlarının incelenmesi sonucu üç intihar vakası yaşandığını tespit ettiklerini bildirdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı Kredi ve Yurtlar Kurumu Müdürlüğü (KYKM) de açıklamasında intiharlardan üçünün kendisine bağlı yurtlarda yaşandığını doğruladı.

‘Soruşturma açıldı mı?’

Kadıgil, Bakan Mehmet Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis’e sunduğu soru önergesinde, Akdeniz Üniversitesi kampüsündeki Bezm-i Alem Valide Sultan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda kalan Halil Gülçan’ın intihar haberinin 11 Mayıs’ta, aynı kampüs içindeki Elmalılı Hamdi Yazır Öğrenci Yurdu’nda kalan Muhammet Emre Kandemir’in intihar haberininse 23 Mayıs’ta geldiğini hatırlattı. En son 10 Haziran’da turizm rehberliği ikinci sınıf öğrencisi Muhammed Kaya’nın hayatını kaybettiğini ve hatta kamuoyundan saklanan dördüncü bir intihar vakasının olduğunun iddia edildiğini de belirten Kadıgil, ”İntiharların ardından kaç yurt yetkisi hakkında soruşturma açılmıştır? Soruşturma tarihleri soruşturmaların akıbeti nedir” diye sordu.

‘Yurtları ölüm kampına çevirdiler’

”Sadece tarikat yurtlarında değil, el altından tarikatlara teslim ettikleri sözde devlet yurtlarını da gençler için ölüm kampına çevirdiler” şeklinde konuşan TİP sözcüsü, komisyon kurulmasını talep ederek şöyle devam etti: ”Öncelikle yurtlarda yaşananlar için TBMM çatısı altında derhal bir araştırma komisyonu kurulmalı, eş zamanlı olarak tüm sorumlular görevden el çektirilmeli ve sebep oldukları gencecik hayatların hesabı en küçüğünden en büyüğüne tek tek sorulmalı.”