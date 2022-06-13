EPGİS, sessizliğini motorine zam iddiasını yalanlamak için bozdu

Haklarında suç duyurusunda bulunulduktan sonra akaryakıt zamlarını duyurmayacağını açıklayan Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), sessizliğini motorine 2,60 TL zam geleceği iddiasını yalanlayarak bozdu.

Fotoğraf: AA

EPGİS’in Twitter hesabındaki paylaşımda bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi olmadığı, yarın içinse bugün piyasalarda oluşacak değerlerin ‘belirleyici olacağı’ yazıldı.

Paylaşımda “Bugün için anılan bilgilere itibar edilmemesini ve ilgili kurumdan bu yönde yayın yapanlar hakkında suç duyurusunda bulunmasını bekliyoruz” dendi.

Zorunlu Bilgilendirme.



Sosyal medyada ve bazı basın organlarında bugün motorine 2,60 TL/LT zam geleceği bilgisi yayılmaktadır.



Bugün için herhangi bir ürüne zam beklentisi yoktur. Yarın için ise bugün piyasalarda oluşacak değerler belirleyici olacaktır. — EPGİS (@trepgis) June 13, 2022

Ne olmuştu?

Akaryakıtta ardı arkası kesilmeyen zamlar yurttaşı isyan ettiriyor.

Zamları Twitter üzerinden duyuran EPGİS, 9 Mart’ta benzine 79 kuruş, motorine 2 lira 25 kuruş zam geldiğini açıklamıştı.

Sendika daha sonra ‘zamların ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edildiğini’ bildirmişti.

Gelişmeler sonrası CNN Türk canlı yayınına katılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, EPGİS’in ‘piyasayı manipüle ettiğini’ iddia etmişti.

Yılmaz, ‘EPGİS’in uluslararası piyasaları beklemeden yurttaşları yanlış bilgilendirdiğini’ öne sürerek, suç duyurusunda bulunacaklarını ifade etmişti.

EPGİS’in Twitter hesabı üzerindense sendikaya cevap hakkı doğduğu belirtilerek şunlar kaydedilmişti: “Tek tek tüm haksız, mesnetsiz söylemlerine yanıt vermek ve doğrunun ne olduğunu açıklamak istiyoruz. Sayın başkanın kendisi de gayet iyi bilmektedir ki; verdiğimiz tüm bilgiler belgeli ve de resmi bilgidir.

Bugün yapılan ve iptal edilen zam hakkında, hakkımızda savcılığa suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Bu zamma ilişkin resmi fiyat listeleri, resmi formülleri ilgili savcılığa teslim etmek istiyoruz. Sendikamız hakkında EPDK başkanının Rekabet Kurumu’na yapmış olduğu suç duyurusu ile kurumumuz ön inceleme geçirmiş olup olay soruşturmaya dönüştürülmemiştir. Bu suç duyurusu ile EPDK başkanı serbest piyasaya nasıl müdahale ettiğini de resmi olarak tescil etmiştir.”

Sendika yaklaşık bir hafta sonra haklarındaki suç duyurusundan dolayı artık zamları duyurmayacağını açıklamıştı.