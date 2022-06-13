TBB, parayla vatandaşlık uygulamasını Danıştay’a taşıdı

Türkiye Barolar Birliği (TBB), yabancı parayla yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı alınmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay’a başvurduğunu açıkladı.

Yabancılara konut satışı yoluyla Türk vatandaşlığının önünü açan Mütekabiliyet Yasası, 2013’te yürürlüğe girmişti. O dönemde Türkiye’de 1 milyon dolar ödeyerek mülk sahibi olanlara Türk vatandaşı olma imkanı tanındı. 2018’de ise Türk vatandaşlığı için gereken rakam 250 bin dolara indirildi.

13 Nisan’daki Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısında bu tutarın 400 bin dolara çıkarılmasına karar verilmişti. Kararın uygulamaya girme tarihi 13 Haziran olarak belirlenmişti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan imzasıyla geçen ay Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliği bugün itibariyle yürürlüğe girdi.

‘Anayasaya aykırı’

TBB’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir.

Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu’nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

Öte yandan, dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır.

Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa’ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra, Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen ‘vatandaşlığın gerçekliği’ ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.”