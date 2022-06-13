Dört Türk ölmüştü: İtalya’daki helikopter kazasına ‘taksirle öldürme’ soruşturması

İtalya’da kaybolan ve içindeki Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde çalışan dört kişinin de hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin ‘cezai ihmal ve taksirle adam öldürme’ suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Fotoğraf: Reuters

İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da dördü Türk yedi kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını 11 Haziran sabahında 1922 metre yükseklikte Cusna tepesinde tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı. Kazada Türkiye vatandaşları, Arif Cez, İlker Uçak, Altuğ Erbil ve Serhat Kenar yaşamını yitirmişti.

Soruşturma gizlilik içinde yürütülüyor

İtalyan ANSA ajansının haberine göre, Reggio Emilia savcılığının başlattığı soruşturma büyük gizlilik içinde yürütülüyor.

Enkazın bulunduğu yerin zor bir alan olduğu ifade edilen haberde, İtalyan Ulusal Uçuş Güvenliği Ajansı’nın (ANSV) da incelemeler için A119 Koala tipi helikopterin kazasına ilişkin bölgeye teknik ekip gönderdiği kaydedildi. Bu arada, Gazzetta di Modena’ya konuşan kazada ölen İtalyan pilot Corrado Levorin’in pilot arkadaşı Igor Caboni ise helikopterin yıldırım isabet etmesi sonucu düştüğünü öne sürdü.

Otopsi yapılacak

AA’nın haberine göre kazada hayatını kaybeden Lübnanlı yolculardan birinin kazadan az önce çekip oğluna gönderdiği video, İtalyan basınında geniş şekilde yer bulurken, söz konusu görüntüde helikopterin fırtınalı havada yol aldığı görülüyor.

İtalyan basınında yer alan diğer haberlerde de cenazelerin enkaz bölgesinden alınarak Modena’ya götürüldüğü ve burada kaza nedeninin açıklığa kavuşması için cesetlere otopsi yapılacağı bildirildi.

Öte yandan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, cenazelerin Türkiye’ye nakil tarihi henüz netlik kazanmadı. İtalyan makamlarıyla iş birliği içinde nakil işlemleri için gerekli sürecin başlatıldığı, Türkiye’nin Roma Büyükelçiliği’nin de cenazelerin en hızlı şekilde Türkiye’ye ulaşması konusunda çalışmaları yakından takip ettiği öğrenildi.