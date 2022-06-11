Bülent Eczacıbaşı: Dört arkadaşımızı kaybettik, acımız çok büyük

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, İtalya’daki helikopter kazasında Eczacıbaşı Topluluğu olarak dört arkadaşlarını kaybettiklerini, acılarının çok büyük olduğunu söyledi.

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İtalya’nın Lucca kentinden Treviso’ya gitmek üzere 9 Haziran’da dördü Türk yedi kişiyle havalanan helikopter bir süre sonra radardan kaybolmuştu. İtalyan güvenlik güçleri, helikopterin enkazını bu sabah 1922 metre yükseklikte tespit etmiş ve kısa süre sonra kazadan kurtulan olmadığı açıklanmıştı.

Temizlik ürünleri fuarı için İtalya’da bulunan ve bir İtalyan şirketinin tesislerini ziyaret için helikoptere binen Eczacıbaşı Tüketim Ürünleri’nde çalışan Arif Cez, İlker Uçak, Altuğ Erbil ve Serhat Kenar kazada yaşamını yitirmişti.

Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, helikopteri arama çalışmalarını bölgeye en yakın nokta Modena’da takip ediyordu.

‘Arkadaşlarımızı maalesef kaybettik’

Helikopteri arama çalışmaları sırasında iyi haber beklediklerini aktaran Eczacıbaşı, şunları söyledi: “Bir-iki saat öncesine kadar bir ümitle bekledik. Aramalar üç gündür sürüyordu. Sonunda helikopterin enkazına ulaşıldı. Maalesef, yedi yolcunun da hayatlarını kaybetmiş olduğu saptandı. Biz de dört arkadaşımızı maalesef bu kazada kaybettik. Dört tane çok genç, çok başarılı, pırıl pırıl genç arkadaşımızı maalesef kaybettik. Acımız çok büyük. Onlara Allah’tan rahmet diliyorum, ailelerine de başsağlığı, sabırlar diliyorum.”

Cenazelerin Türkiye’ye ne zaman getirileceğine de ilişkin Eczacıbaşı, işlemlerin sürdüğünü en kısa zamanda sonuçlanacağını tahmin ettiğini belirtti.

Eczacıbaşı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu başta olmak üzere Türkiye’nin Roma Büyükelçisi Ömer Gücük’e ve tüm Bakanlık mensuplarına olayın en başından bu yana verdikleri büyük destek ve yakın ilgileri nedeniyle teşekkür etti.

Bülent Eczacıbaşı, İtalyan makamlarının da ellerindeki tüm imkanları kullanarak aramayı sonuçlandırdıklarını belirterek, onlara da teşekkür borçlu olduklarını söyledi.