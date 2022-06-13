‘Altılı masa’ ilk icraatını açıkladı: Hasar tespit komisyonu kurulacak

Altı muhalefet partisi tarafından oluşturulan ‘kurumsal reformlar komisyonu’ çalışmalarını kamuoyuyla paylaştı. Altı parti, ‘durum ve hasar tespit komisyonu’ kurulması için de çalışılacağını duyurdu.

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CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi, Demokrat Parti ve Gelecek Partisi’nin oluşturduğu ‘altılı masa’nın ‘kurumsal reformlar komisyonu’ ilk raporu açıklandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, DEVA Partisi Ekonomi ve Finans Politikaları Başkanı İbrahim Çanakcı, Demokrat Parti Ekonomik İşler Başkanı Bülent Şahinalp, Gelecek Partisi Politika İzleme Kurulu Başkanı Feridun Bilgin, İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz ve Saadet Partisi Ekonomik İşler Başkanı Sabri Tekir’den oluşan ‘kurumsal reformlar komisyonu’ çalışmalarını ortak bir basın toplantısıyla duyurdu.

Komisyonun açıklamasında kamu maliyesine yönelik adımlar da yer alırken, muhalefet adayının cumhurbaşkanı seçilmesi halinde neler yapılacağı sıralandı.

Durum ve hasar tespiti

Buna göre altı parti ilk olarak durum ve hasar tespit komisyonu kuracak. Bu kurul kurumlardan veri ve bilgi talep etme konusunda tam yetkili olacak. Komisyona gönderilecek verilerin kalitesiyle ilgili sorunlar, kamu zararları ve olası riskler doğrudan cumhurbaşkanına rapor edilecek.

Komisyon, ‘ekonomik ve sosyal konsey’e işlevlik kazandırılmasını da hedeflerden biri olarak belirledi. İşlevlik kazanan konsey istikrar, kaynak tahsislerinden etkinlik, rekabet gücünün artırılması, tarımsal üretimin artırılması, gıda güvenliği ve yeterlilik, yeşil ve dijital dönüşünün sağlanması, çevre, istihdam, toplumsal yaşam gibi konularda öneriler hazırlayacak.

Strateji ve planlama teşkilatı

‘Strateji ve planlama teşkilatı’nın kurulması da altılı masanın hedefleri arasında yer aldı. Kısa, orta ve uzun vadeli plan ve programa dayalı, kurumlar arası koordinasyon esas alacak teşkilat önce cumhurbaşkanına, parlamenter sisteme geçildikten sonra başbakana bağlı olarak çalışacak. Teşkilat çalışmalarında akademi, STK ve özel kesimlerle yakın iş birliği içinde olacak.

Merkez Bankası’na düzenleme

Altı partinin en önemli hedeflerinden biri de Merkez Bankası’nın yeniden düzenlenmesi olacak. Komisyon raporuna göre, Merkez Bankası’nın enflasyonu kalıcı olarak tek haneli rakamlara indirilmesi hedefine yönelik olarak hükümetle belirlediği enflasyon hedefi ve kur rejimi çerçevesinde elindeki araçları bağımsız şekilde kullanan ve karar alan itibarlı bir kurum olması hedeflenecek. Merkez Bankası başkanın ataması konusunda da yenilikler hayata geçirilecek.

Yenilikler arasında, Merkez Bankası’nın üst yönetimi beş yıllık bir süre için atanacak. Başkan, bakanlar kurulu kararıyla, başkan yardımcılarıysa başkanın teklifi üzerine üçlü kararnameyle atanacak. Başkan atanmadan önce TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda açık bir değerlendirmeye tabi tutulacak.