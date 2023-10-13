Diken

Yaramazlara biraz batar!

Akşam Postası / 13 Ekim 2023

Erdoğan, ABD’nin ‘müttefikliğini’ sorguladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesiyle ilgili, “Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin” dedi.

İsrail karşı saldırıda: 1799 Filistinli öldü, 6 bin 388 yaralı var

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1799’a yükseldiği bildirildi.


Gazze’deki üç rehinenin hikayesi: ‘Umarım hükümet aklını başına toplar’

Zelenski, ‘gıda ve temiz su hakkı’nı Gazze’de unuttu

13’üncü Cuma’da izlenecek altı film

Şimşek’ten ekonomist Ash’e teşekkür ve üç taahhüt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisini ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı ‘IMF toplantılarının yıldızları’ diye niteleyen ekonomist Timothy Ash’e teşekkür etti ve üç taahhüt sıraladı.

Bu hafta dokuz film vizyonda: Sırrı Süreyya Önder yeniden beyazperdede

Şimşek, açık konuştu: KKM’den çıkmak istiyoruz

Ankara, AKPM’nin Kavala kararını ‘demokratik’ bulmadı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle aldığı yaptırım kararını ‘demokratik değerlere aykırı’ buldu.

23 milyon çocuk pestisitin zararlarıyla karşı karşıya

Avrupa Birliği, Twitter için ‘dezenformasyon’ soruşturması başlattı

Avrupa Birliği (AB) İsrail-Filistin savaşına ilişkin yanıtlıcı ve şiddet içerikli paylaşımlarla ilgili Twitter hakkında soruşturma başlattı.

Türkiye, Letonya’yı yenerse EURO 2024’ü garantileyecek

Turkcell’e ‘külliye’den genel müdür

Turkcell‘in genel müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı.

Halka arz edilen şirket haftaya borsada işlem görmeye başlıyor

Halka arz edilen Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

Orhan Pamuk yazdı: Ben, Canbaz

Gram altın ‘fırladı’

Güne 1677 liradan başlayan gram altın 1710’lu seviyeleri gördü.

‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan liseli serbest

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kasığına sürttüğü için tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tahliye edildi.

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Akşam Postası / 13 Ekim 2023

Bugün neler oldu, Türkiye neyi konuştu? Güne damga vuran gelişmeleri, her akşam saat 6’da Diken’in özel içerikleriyle birlikte başlık başlık öğrenin.

Erdoğan, ABD’nin ‘müttefikliğini’ sorguladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesiyle ilgili “Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin” dedi.