Akşam Postası / 13 Ekim 2023

Erdoğan, ABD’nin ‘müttefikliğini’ sorguladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesiyle ilgili, “Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin” dedi.

İsrail karşı saldırıda: 1799 Filistinli öldü, 6 bin 388 yaralı var

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1799’a yükseldiği bildirildi.

Şimşek’ten ekonomist Ash’e teşekkür ve üç taahhüt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisini ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı ‘IMF toplantılarının yıldızları’ diye niteleyen ekonomist Timothy Ash’e teşekkür etti ve üç taahhüt sıraladı.

Ankara, AKPM’nin Kavala kararını ‘demokratik’ bulmadı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle aldığı yaptırım kararını ‘demokratik değerlere aykırı’ buldu.

Avrupa Birliği, Twitter için ‘dezenformasyon’ soruşturması başlattı

Avrupa Birliği (AB) İsrail-Filistin savaşına ilişkin yanıtlıcı ve şiddet içerikli paylaşımlarla ilgili Twitter hakkında soruşturma başlattı.

Turkcell’e ‘külliye’den genel müdür

Turkcell‘in genel müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı.

Halka arz edilen şirket haftaya borsada işlem görmeye başlıyor

Halka arz edilen Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

Gram altın ‘fırladı’

Güne 1677 liradan başlayan gram altın 1710’lu seviyeleri gördü.

‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan liseli serbest

İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kasığına sürttüğü için tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tahliye edildi.