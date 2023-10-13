Akşam Postası / 13 Ekim 2023

Erdoğan, ABD’nin ‘müttefikliğini’ sorguladı
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesiyle ilgili, “Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin” dedi.
İsrail karşı saldırıda: 1799 Filistinli öldü, 6 bin 388 yaralı var
İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının 1799’a yükseldiği bildirildi.
Gazze’deki üç rehinenin hikayesi: ‘Umarım hükümet aklını başına toplar’
Zelenski, ‘gıda ve temiz su hakkı’nı Gazze’de unuttu
Şimşek’ten ekonomist Ash’e teşekkür ve üç taahhüt
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisini ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı ‘IMF toplantılarının yıldızları’ diye niteleyen ekonomist Timothy Ash’e teşekkür etti ve üç taahhüt sıraladı.
Şimşek, açık konuştu: KKM’den çıkmak istiyoruz
Ankara, AKPM’nin Kavala kararını ‘demokratik’ bulmadı
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle aldığı yaptırım kararını ‘demokratik değerlere aykırı’ buldu.
Avrupa Birliği, Twitter için ‘dezenformasyon’ soruşturması başlattı
Avrupa Birliği (AB) İsrail-Filistin savaşına ilişkin yanıtlıcı ve şiddet içerikli paylaşımlarla ilgili Twitter hakkında soruşturma başlattı.
Turkcell’e ‘külliye’den genel müdür
Turkcell‘in genel müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı.
Halka arz edilen şirket haftaya borsada işlem görmeye başlıyor
Halka arz edilen Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.
Gram altın ‘fırladı’
Güne 1677 liradan başlayan gram altın 1710’lu seviyeleri gördü.
‘Atatürk’e hakaret’ten tutuklanan liseli serbest
İstanbul’da, Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kasığına sürttüğü için tutuklanan 17 yaşındaki lise öğrencisi A.E.S. tahliye edildi.