Şimşek, açık konuştu: KKM’den çıkmak istiyoruz

Kur korumalı mevduattan (KKM) çıkmak istediklerini anlatan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, mevcut para politikasının verdiği mesajdan daha sıkı olduğunu vurguladı.

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Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için bulunduğu Fas’ın Marakeş kentinde ekonomideki gelişmeler hakkında konuştu.

Şimşek, beklenen enflasyona göre bakıldığında Türkiye’nin reel faiz sunduğunu, bu durumun da TL’yi çekici kıldığını söyledi. Politika faizinin ima ettiğinden daha sıkı olduğunu söyleyen Şimşek, bu yolda kalacaklarını vurguladı.

Kurala dayalı politikaya geri dönmek istediklerini söyleyen Şimşek, Türkiye’de ciddi bir mali konsolidasyona ulaşıldığını kaydetti.

Şimşek, iç talebi daha ılımlı hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, KKM’den çıkmak istediklerini söyledi.

Şimşek, Gümrük Birliği’nin günümüz koşullarını karşılamadığı mesajını verdi. Şimşek, Gümrük Birliği’ni hizmet ve tarımla güncellemek istediklerini söyledi.

KKM’nin doğuşu

Eski ekonomi yönetimi, yüksek enflasyona rağmen faizi düşürmüştü. Bu nedenden dolayı enflasyon daha da yükselmiş, döviz fırlamıştı. Yönetim, dövizi frenlemek için piyasa dışı yöntemlere başvurmuştu.

Bu yöntemlerden birisi de KKM. Bu uygulamada hesap sahiplerine faiz tutarı ve kur farkı ödeniyor. Bu da bütçeden karşılanıyor.