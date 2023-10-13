Şimşek’ten ekonomist Ash’e teşekkür ve üç taahhüt

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kendisini ve Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ı ‘IMF toplantılarının yıldızları’ diye niteleyen ekonomist Timothy Ash’e teşekkür etti ve üç taahhüt sıraladı.

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Erkan ve Şimşek, Dünya Bankası ve IMF’nin yıllık toplantıları için Fas’ın Marakeş kentinde.

Ash, Twitter’dan Şimşek ve Erkan’ın ‘toplantıların yıldızları’ olduğunu söyleyerek “Tutarlı bir reform ve düzeltme mesajı gönderiyorlar” dedi.

Şimşek de Ash’i alıntılayarak teşekkür etti ve şunları yazdı:

“Türkiye’nin güçlü bir hikayesi olduğu göz önüne alındığında yatırımcı ilgisi şaşırtıcı değil. Aşağıdakiler de dahil olmak üzere taahhütlerimizi yerine getirmeye kararlıyız: Fiyat istikrarının sağlanması, mali sağlığın yeniden sağlanması ve yapısal reformların uygulanması.”

Thank you.



Investor interest isn’t surprising considering that #Türkiye has a strong story. We are determined to deliver on our commitments including,



– attaining price stability,

– restoring fiscal health, and

– implementing structural reforms. https://t.co/jDcG9GEMm3 — Mehmet Simsek (@memetsimsek) October 13, 2023

Ne olmuştu?

İktidar uyarılara rağmen düşük faiz politikasında ısrar edince ekonomi krize girmiş, işleri toparlaması için Mehmet Şimşek ve Gaye Erkan gibi ‘piyasanın sevdiği’ isimler göreve getirilmişti. Yeni yönetimin ekonomi politikalarını ‘normalleştirmesi’ ve Merkez Bankası’nın da faiz artırması bekleniyordu. Ancak beklenen düzeyde bir faiz artışı ilk iki toplantıda yapılsa da ekonomistlerce yetersiz ve eksik bulundu. Bu da yabancı yatırımcıda soru işaretlerinin devam etmesine neden oldu.

Fakat 24 Ağustos’taki 750 baz puanlık artış beklentilerin üzerinde gelerek piyasalarca olumlu bulunmuştu. 21 Eylül’de 500 baz puanlık artış da hem olumlu bulunmuş hem de eleştirilmişti.

Türk ekonomisinde döviz ihtiyacıysa sürüyor. Şimşek bu nedenle seçim sonrası döviz bulabilmek için yönünü Körfez’e çevirmişti.

Şimdi, Batı yatırımlarını çekmek için de kollar sıvandı.

Erkan ve Şimşek, JP Morgan’ın ağustos başında İstanbul’da düzenlediği yatırımcı toplantısına katılmıştı.

JP Morgan Türkiye Masası Başkanı Burak Kaynak, Erkan’ın enflasyon görünümü ve para politikasına odaklanan kapsamlı ve teknik bir sunum yaptığını söylemişti.

7 Eylül’de de Dünya Bankası, ‘ekonomiyi istikrara kavuşturmak için’ Türkiye’ye 35 milyar dolarlık (937 milyar 598 milyon 550 bin TL) yatırım paketini duyurmuştu.