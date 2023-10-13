Turkcell’e ‘külliye’den genel müdür

Turkcell‘in genel müdürlüğü görevine, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç atandı.
Mart 2020’den beri şirketin yönetim kurulu başkanlığını üstlenen Bülent Aksu, Murat Erkan’ın 11 Eylül’de görevden alınmasının ardından, 14 Eylül’de şirketin genel müdürü olmuştu. Ancak Aksu’nun görevi 10 gün sürmüş, 25 Eylül’de görevine son verilmişti.
Şirketin açıklamasına göre yönetim kurulu kararıyla ataması onaylanan Ali Taha Koç, bugünden itibaren göreve başladı.
Koç eski aile, çalışma ve sosyal hizmetler bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un kardeşi.