13’üncü Cuma’da izlenecek altı film

Bugün ayın 13’üncü günü ve cuma, birçok insanın kötü şans ve ürkütücülükle bağdaştırdığı bir tarih.

Cadılar Bayramı (31 Ekim) da göz önünde bulundurulduğunda, 13 Ekim Cuma daha özel bir hale geliyor.

13 sayısı uzun zamandır mitoloji ve dinde kötü talihle ilişkilendiriliyor. İskandinav mitolojisinde kurnazlık tanrısı Loki’nin 12 tanrılı bir yemeğe davetsiz katılıp ortalığı karıştırması veya Hıristiyanlık’ta İsa’nın saklandığı yeri söyleyen Yahuda İşkariyot’un ‘Son Akşam Yemeği’nde 13’üncü konuk olması gibi.

Ama gelin biz tarihi bırakıp popüler kültürde birçok yapıma ilham olan bu tarihte izleyebileceğimiz filmlere bakalım. Kimi ürkütücü, kimi eğlenceli, kimi de ikisi!

IT (2017)

IT, Stephen King’in 1986’da yayınlanmış aynı isimli romanından uyarlanan, 2017 çıkışlı Amerikan yapımı bir doğaüstü korku filmi. Film her ne kadar Andrés Muschietti yönetmenliğinde tam olması gerektiği gibi bir atmosfer sağlasa da derinlere gittikçe kolektif travma ve bunun dayanışmayla nasıl aşılabileceğine dair ince mesajlar da barındırıyor. Popüler kültürün en korkunç palyaçolarından ‘Pennywise’, 13’üncü Cuma için ideal bir ‘yol arkadaşı.’

Şeytan’ın Küçük Yardımcısı (2004)

Biraz da erken 2000’lerin ev sineması nostaljisi için Jeff Lieberman tarafından yazılıp yönetilen 2004 tarihli Amerikan kara komedi slasher filmi ‘Şeytanın Küçük Yardımcısı’ biçilmiş kaftan. Dokuz yaşındaki Douglas Whooly cadılar bayramında, en sevdiği video oyununun baş karakteri ‘Şeytanın Küçük Yardımcısı’ gibi giyinmeye karar verir. Cadılar bayramı ziyaretleri sırasında Douglas, maskeli bir psikopatın kapısını çalar ve bu psikopatın küçük yardımcısı olur. ‘Şeytanın Küçük Yardımcısı’ hiciv, komedi unsurları ve karakterizasyonu nedeniyle eleştirmenler tarafından övgüyle karşılanmıştı.

Conjuring 2 (2016)

Her ne kadar son yılların popüler korku yapımlarından olsa da konu ‘ürkütücülük’ olunca uzun süre kimse Conjuring 2’nin eline su dökemeyecek gibi gözüküyor. James Wan’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2013 yılında çekilen ‘Korku Seansı’ filminin devamı niteliğindeki film, Lorraine ve Ed Warren çiftinin, bu sefer Londra’nın kuzeyindeki Enfield bölgesindeki paranormal bir olayı araştırmasını anlatıyor. Gerçek hayattan da esinlenen film, eleştirmenler tarafından pozitif yorumlar alsa da en çok popüler kültüre ‘The Nun’ karakterini kazandırmasıyla biliniyor.

The Burning (1981)

Başrollerini Brian Matthews ve Brian Backer’ın paylaştığı ve Tony Maylam’in yönettiği slasher türündeki korku gerilim filmi ‘The Burning’, 1981 yapımı. ‘Çerezlik’ bir film arayanlar için ideal. Yaz kampındaki bir eşek şakası yüzünden yüzü yanan bir çalışanın intikamını anlatan film, müzik açısından da çok doyurucu olsa da açık açık kanlı ve şiddet görüntüleri barındırması nedeniyle ABD ve Britanya’da tartışma konusu olmuştu.

Mezar Buluşmaları (Grave Encounters) 2011

‘Mezar Buluşmaları’, Vicious kardeşler tarafından yazılıp yönetilen 2011 Kanada yapımı bir doğaüstü korku filmi. ‘Paranormal Activity’ ve ‘Blair Witch’ gibi ‘found footage’ tekniğiyle çekilen film, paranormal olayları araştıran bir reality televizyon programı ekibinin terk edilmiş bir akıl hastanesine gitmesini anlatıyor. Psikolojik olarak sarsıcı bir yapım; türünün başarılı örneklerinden.

Beetlejuice (1988)

Tatlı başladık tatlı bitirelim. Ününden bahsetmeye gerek olmayan 1988 ABD yapımı fantastik komedi film ‘Beetlejuice’, yönetmen Tim Burton’un klasik filmlerinin bir temsili olarak anılıyor. Bir trafik kazası geçiren evli genç çift eve döndüğünde aslında ölüp hayalet olduklarını fark eder. Ama evlerini emlakçıdan satın alan züppe şehirli aile eve yerleşince huzurları kaçar ve onları def etmek için ‘Beetlejuice’ adlı başka bir hortlaktan yardım istemek zorunda kalırlar. Makyaj ve özel efekt dallarında bir görsel şölen olan Beetlejuice, korkutucu olmasa da keyifli bir zaman ve nostalji için bire bir.