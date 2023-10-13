Bu hafta dokuz film vizyonda: Sırrı Süreyya Önder yeniden beyazperdede

Sinemalarda bu hafta beşi yerli dokuz film vizyonda. Yeşil Sol Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder’in de oyuncu kadrosunda yer aldığı komedi filmi ‘Sur’da Devran’ beyazperdede.

Sur’da Devran

Haşim Aydemir’in yönettiği, oyuncu kadrosunda Sırrı Süreyya Önder’in de olduğu komedi filmi, beyaz bir güvercinin peşine takılan ve 1990’lı yıllarda Diyarbakır Sur’da yaşayan üç gencin hikayesini anlatıyor.

Senaryosunu Sabahat Altıparmakoğlu’nun yazdığı filmin müziklerinde ise Bajar imzası bulunuyor.

Zübeyde, Analar ve Oğullar

Mustafa Kemal Atatürk’ün annesinin hayatına odaklanan film, Zübeyde Hanım’ın oğluyla diyaloğunu ve Atatürk bir direnişin lideri olma yolunda ilerlerken gösterdiği dirayeti işliyor. Altı çocuğundan dördünü ve eşini kaybeden Zübeyde Hanım’ın, savaşlar, salgın hastalıklar, göçler ve yokluk içinde, Mustafa’yı nasıl yetiştirdiği de filmde gözler önüne seriliyor.

Güven Bana

Selçuk Aydemir’in hem yazıp hem yönettiği macera ve komedi filmi, tefeciye borçlarını ödemek üzere dayılarından borç alan iki kardeşin, paranın sahte çıkması üzerine yaşadığı olayları anlatıyor. İki farklı kuşaktan komedinin usta isimlerini bir araya getiren filmde, Cihangir Ceyhan, Ufuk Bayraktar, Okan Cabalar, Erdal Özyağcılar, Özgür Emre Yıldırım, Pelin Karahan ve Serap Önder oynuyor.

Bir Tutam Karanfil

Covid-19 salgını sırasında tedbirlerin sürdüğü dönemde çekilen, yönetmenliğini Bekir Bülbül’ün yaptığı film, yaşlı mülteci Musa’nın, ölen eşinin cenazesini kendi ülkesine götürme çabasına odaklanıyor. Dram türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Demir Parscan, Şam Şerit Zeydan ve Bahadır Efe yer alıyor.

Durdurulamaz

Bir bankanın üst düzey yöneticisinin arabasında bomba olduğunu öğrenmesiyle gelişen olayları ele alan filmde Liam Neeson, Noma Dumezweni ve Lilly Aspell rol alıyor. Gerilim ve aksiyonu bir araya getiren, Nimrod Antal’ın yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosunu Chris Salmanpour kaleme aldı.

Keriz Parası

Borsa oyunları teması üzerine gerilim filmi, 2021’in başında gerçekleşen ve bir Reddit forumunda alevlenip Wall Street’e büyük bir darbe vurmaya kadar giden GameStop vakasını konu alıyor. Craig Gillespie’nin yönettiği yapımda, Paul Dano, Shailene Woodley ve Anthony Ramos oynuyor.

Tehlikeli Sular

John Barr’ın yönettiği, Mark Jackson’un senaryosunu yazdığı film, annesinin erkek arkadaşının karanlık sırlarını ortaya çıkaran genç bir kızın hikayesini anlatıyor. Filmin başrollerinde ise Ray Liotta, Saffron Burrows ve Eric Dane yer alıyor.

Zuhur: Cinn-i Ayin

Başrollerini Erol Serter, Larissa Lara Türközer, Sinem Yalçın ve Efekan Güner’in paylaştığı yerli korku filmi, karanlık geçmişe sahip bir eve taşınan ailenin hikayesini işliyor.

Bak Şu Leyleğe 2: Zümrüt Taşının Peşinde

Haftanın tek animasyon türündeki, Almanya, Belçika ve Norveç yapımı film, bir göçe liderlik edeceğini öğrenen serçe Richard’ın maceralarını ele alıyor.

Bu hafta ayrıca Harry Potter serisinin devam filmleri ‘Ateş Kadehi’, ‘Melez Prens’ ve ‘Zümrüdüanka Yoldaşlığı’ da yeniden sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.