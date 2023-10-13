Ankara, AKPM’nin Kavala kararını ‘demokratik’ bulmadı

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM), Osman Kavala’nın tutukluluğu nedeniyle aldığı yaptırım kararını ‘demokratik değerlere aykırı’ buldu.

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Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar vermişti. Buna rağmen hapiste tutulan Kavla’nın cezası son olarak Yargıtay tarafından 28 Eylül 2023’te onanmıştı. Kavala Gezi davası kapsamında 2 bin 173 gündür hapiste.

AKPM, Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını öngören kararı dün akşam üçte iki çoğunlukla kabul etmişti. Buna göre tutuklu işinsanı, Ocak 2024’e kadar serbest bırakılmazsa Türkiye delegasyonunun oy hakkı ortadan kalkacak. Öte yandan Avrupa Konseyi ülkeleri, Kavala’nın hapsedilmesinde rolü bulanan hakim ve savcılar dahil görevlilerle ilgili kovuşturma başlatabilecek.

Karar ‘demokratik değilmiş’

Dışişleri Bakanlığı, AKPM’nin Türkiye’ye ilişkin kararının ‘tarihi bir hata’ olduğunu savunarak, şu açıklamayı yayınladı: “AKPM bu girişimiyle, adli süreçleri siyasete alet etmekte ve diyalog kanallarını kapatmaya yeltenmektedir. Bu, AKPM’nin varoluş nedenini oluşturan demokratik değerlere aykırıdır. AKPM’nin görünürlük kazanmaya yönelik bu pervasızlığı ileride hicapla hatırlanacaktır.”