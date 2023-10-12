AKPM’den Kavala nedeniyle yaptırım kararı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Osman Kavala Ocak 2024’e kadar serbest bırakılmazsa Türkiye delegasyonun oy hakkının ortadan kaldırılmasına karar verdi.

Ayrıca Avrupa Konseyi ülkeleri Kavala’nın hapsedilmesinde rolü bulanan hakim ve savcılar dahil görevlilerle ilgili kovuşturma başlatabilecek.

Fotoğraf: Reuters

Kavala Gezi davası kapsamında 2 bin 172 gündür hapiste. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 10 Aralık 2019’da, Gezi davasında ağırlaştırılmış müebbete mahkum edilen sivil toplum ve insan hakları aktivisti Kavala’nın derhal salıverilmesi yönünde karar vermişti. Buna rağmen hapiste tutulan Kavla’nın cezası son olarak Yargıtay tarafından 28 Eylül 2023’te onanmıştı.

44 üye AİHM kararından yana

AKPM Osman Kavala’nın derhal serbest bırakılmasını öngören kararı bu akşam üçte iki çoğunlukla kabul etti.

Oturumda 62 üye oy kullandı. 44’ü karara ‘Evet’ derken 18 üye ‘Hayır’ dedi.

Türkiye Kavala’nın ‘derhal serbest bırakılması’ yönündeki kararını yerine getirmezse bir dizi yaptırımla karşı karşıya kalacak.

AKPM kararından öne çıkanlar şöyle:

* Kavala’nın derhal serbest bırakılması için Türk makamlarıyla en üst düzeyde ilişki kurulacak.

* Türkiye’de hukukun üstünlüğü ve insan haklarının korunmasına yönelik iyileştirmeleri desteklemek için acilen harekete geçilecek.

* Kavala ve diğer siyasi mahkumların Türkiye’de yasadışı ve keyfi olarak özgürlüklerinden mahrum bırakılmasında polis memuru, savcı, hakim, cezaevi görevlisi ya da başka görevlerle sorumluluğu bulunan herkes şahsen hedef alınarak yaptırım uygulanmak üzere ‘Magnitsky mevzuatı’ veya diğer yasal araçlar uygulamaya sokulacak.

* Bu temel konu aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) ile Türkiye arasındaki diyaloğun bir parçasıdır. Bu bağlamda , AB’yi, insan haklarına ve hukukun üstünlüğüne saygılı bir toplumda çoğulculuğu teşvik eden çalışmalara öncelik verilmesi doğrultusunda Türkiye’ye mali desteğini belirlerken bu ciddi durumu tam olarak dikkate almaya çağırıyoruz..

* Osman Kavala’nın 1 Ocak 2024 tarihine kadar cezaevinden tahliye edilmemesi halinde, 2024’ün ilk oturumunda Türk delegasyonunun yeterlik belgelerine itiraz etme yetkimizi hatırlatırız.