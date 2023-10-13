İsrail: Suriye’ye saldırılar İran’ı uyarı amaçlıydı

İsrail, Suriye havalimanlarına düzenlenen saldırıların, İran’a ve ‘tüm terör örgütlerine’ uyarı amaçlı olduğunu duyurdu.

İsrail, Hamas’ın saldırısı sonrası resmi savaş ilan etmiş ve önceki günlerde Şam ile Halep havalimanlarını vurmuştu.

Sputnik’e konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı’nın Arap Basını Sözcüsü Hasan Kaabiya, söz konusu bu saldırıların İran’a ve ‘tüm terör örgütlerine savaşa müdahil olmamaları yönünde bir uyarı’ olduğunu söyledi.

Kaabiya, saldırının ayrıca ‘topraklarını Hizbullah’ın destekçilerine İran füzelerini teslim etmek için koridor olarak kullanan’ Suriye’ye de bir mesaj olduğunu kaydetti.

Kara operasyonu da masada

İsrail ordusunun 400 bin askeri seferber ettiğini belirten bakanlık sözcüsü, İsrailli yetkililerin kara operasyonu da dahil olmak üzere her türlü senaryonu tartıştığının altını çizdi.

Hamas’ın tünel kazarak ve sığınaklar inşa ederek bölgeyi savaş alanına çevirdiğini ifade eden Kaabiya, “İsrail savaşı ancak Gazze’deki tüm Hamas üyeleri son savaşçıya kadar ortadan kaldırıldığında sona erdirecektir” dedi.