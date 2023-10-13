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Yaramazlara biraz batar!

Halka arz edilen şirket haftaya borsada işlem görmeye başlıyor

Halka arz edilen Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ, 16 Ekim’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlıyor.

Fotoğraf: Reuters (Arşiv)

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 5 Ekim tarihli kararıyla Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onaylamıştı.


10-11 Ekim tarihlerindeyse Dofer Yapı hisseleri için talep toplanmıştı.

Şimdi de şirket hisseleri borsada işlem görmeye başlıyor.

halkaarz.net’in aktardığına göre şirket hisseleri ‘DOFER’ koduyla pay başına 17 lira 11 kuruştan 16 Ekim’de borsada işlem görmeye başlıyor.

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