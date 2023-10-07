Üç şirketin halka arz edileceği tarih belli oldu

Geçtiğimiz günlerde halka arz edilmesi onaylanan MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz edileceği tarih belli oldu.

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Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) iki gün önce MHR Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, Borlease Otomotiv AŞ ve Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi ve Ticaret AŞ’nin halka arz başvurusu onaylamıştı.

Bu şirketlerin halka arz edileceği tarih belli oldu.

halkaarz.net’in aktardığına göre MHR Gayrimenkul payları 12-13 Ekim tarihlerinde pay başına 4 lira 30 kuruştan satışa sunulacak.

Dofer payları 10-11 Ekim tarihlerinde pay başına 17 lira 11 kuruştan satışa sunulacak.

Borlease Otomotiv’in payları da 11-12-13 Ekim tarihlerinde pay başına 25 lira 29 kuruştan satışa sunulacak.