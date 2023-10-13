Tansiyon yükseliyor: İsrail Lübnan’ın bazı bölgelerini vurdu

İsrail ordusu Lübnan sınırında bazı bölgeleri topçu atışlarıyla vurdu.

İsrail-Filistin savaşı abluka altındaki Gazze’ye olası bir kara harekatı iddiasıyla tırmanıyor. Bununla beraber İsrail ordusu ve Lübnan Hizbullahı arasında karşılıklı saldırılarla bu cephe de yeniden ısındı. İsrail ordusu, kuzey sınırında teyakkuz halinde bekliyor.

AA’nın haberine göre İsrail topçu atışlarıyla Lübnan’a ait sınır üzerinde yer alan Dahayra ve Alma Şaab beldeleri arasındaki bazı noktaları hedef aldı.

Saldırının ardından sınırda çatışma çıktığı, İsrail’e ait Apachi helikopterlerinin sınır hattı üzerinde yoğun şekilde görülmeye başladığı kaydedildi.

İsrail’in topçu atışı Lübnan ordusunun bölgedeki bir gözetleme noktasına isabet etti. Devam eden gerginlikte can kaybı olup olmadığına dair bilgi verilmedi.

İsrail’den açıklama

İsrail ordusu basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, Hanita yerleşim yerinin yakınında meydana gelen patlama nedeniyle güvenlik çitlerinde hafif hasar meydana geldi.

İsrail ordusu, Lübnan topraklarına doğru topçu atışıyla karşılık verildiğini aktardı.

Lübnan topraklarından olası bir sızmaya karşı bölgede saldırı alarmı çaldığı ve çevrede arama yapıldığı belirtildi.