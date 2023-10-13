Erdoğan, ABD’nin ‘müttefikliğini’ sorguladı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD’nin Türk SİHA’sını düşürmesiyle ilgili, “Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin” dedi.

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ABD 5 Ekim’de Suriye hava sahasında Türkiye’ye ait bir SİHA’yı ‘tehdit’ saydığı gerekçesiyle düşürdüğünü duyurmuştu. İlk gün SİHA’nın Türkiye’ye ait olmadığını öne süren Ankara, ertesi gün kabul etmişti. Erdoğan, geçe hafta, “Milli hafızamıza kaydedilmiştir ve vakti saati geldiğinde gereği muhakkak yapılacaktır” demekle yetinmişti.

Cumhurbaşkanı bugün tonunu sertleştirdi.

Afrika-Türkiye İş Birliği Zirvesi’nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

*Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz.

*Amerika ile NATO’da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA’mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO’da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?

*DEAŞ’la şehitler verme pahasına hezimete uğratan tek NATO müttefiki olarak bize karşı oynanan bu tiyatroyu acı bir tebessümle karşılıyoruz.

*(ABD’nin) Söz konusu açıklama müttefiklik ve stratejik ortaklık ruhuyla bağdaşmadığı gibi Suriye’yi bölmeye çalışan terör örgütlerine de cesaret vermektedir.

ABD Başkanı Joe Biden, Suriye kaynaklı ‘acil durum’ halinin uzatılmasına ilişkin kararında Türkiye’nin bölgedeki faaliyetlerinin ABD’nin ulusal güvenliğine ‘alışılmadık ve olağanüstü derecede tehdit oluşturduğunu’ belirtmişti.

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