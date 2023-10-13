Zelenski, ‘gıda ve temiz su hakkı’nı Gazze’de unuttu

Beş ay önce “Gıda ve temiz su hakkı temel insan hakkı ve küresel hedef olmalıdır” diyen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, İsrail’in Gazze Şeridi’ne su, gıda, elektrik ve doğalgaz tedarikini kesmesine sessiz kaldı.

Fotoğraf: AA

Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin Kassam Tugayları 7 Ekim sabahı İsrail’e ‘Aksa Tufanı‘ adlı kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze’den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar yerleşim yerlerine girmişti. Bunun üzerine İsrail Gazze Şeridi’ni bombalamaya başlamıştı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “Savaştayız” demişti. Devam eden savaşta iki taraftan da siviller çatışmanın hedefi olmaya devam ediyor.

9 Eylül’de de İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Gazze Şeridi’nin tamamen kuşatılması için emir verdiğini söylemişti. Elektrik, su, yiyecek, yakıt kesilmişti. Son olarak da 11 Eylül’de Gazze Şeridi’nde tek elektrik santralinin yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kalmasıyla 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgenin elektriği tümden kesilmişti.

‘İnsanları yiyecekten, sudan mahrum etmeye çalışan herkes insanlık düşmanıdır‘

Zelenski, 21 Ocak 2023’te Berlin Tarım Bakanları Konferansı’nda şunları demişti: “Hiç kıtlık olmamalı. Gıda ve temiz su hakkı temel insan hakkı olmalıdır. Bu küresel bir hedef olmalı! İnsanları yiyecekten, sudan mahrum etmeye çalışan herkes insanlık düşmanıdır. Bu düşmanları Ukrayna ve diğer ortaklarımız gibi yenmeliyiz.”

Fakat Zelenski, konu İsrail’e gelince suyu, elektriği ve yakıtı kesilen Gazze hakkında herhangi bir açıklama yapmadı.

Çatışmaların ilk gününden beri İsrail’e ‘tam desteğini’ duyuran Zelenski, son olarak İsrail’in durumu için “Rusya’nın işgalinin ilk günlerini hatırlıyorum” demişti.

There must be no famine. The right for food & clean water should be the basic human right. It must be a global goal! Anyone who tries to deprive people of food or water is an enemy to humanity. We must defeat such enemies together like 🇺🇦 & our partners do.#GrainfromUkraine pic.twitter.com/c7AgdWN1qg — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2023

Rusya’nın Ukrayna’da su, elektrik ve yakıt kesmesini ‘savaş suçu’ olarak niteleyen Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de İsrail’in Filistin’de aynı şeyi yapmasına sessiz kalmıştı.