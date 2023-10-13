Gazzeli yetkililer: Sivil kafile vuruldu, en az 70 ölü var

İsrail’in Gazze Şeridi’nde yönelik bombardımanında bir kafileni vurulması sonucu 70 sivilin öldüğü bildirildi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

AA’nın Gazze İçişleri Bakanlığı’ndan aktardığına göre İsrail bombardımanı nedeniyle evinden ayrılmak zorunda kalan Filistinliler bu kez bombardımanın hedefi oldu.

Haberde, İsrail güçlerinin, Gazze’nin güneyine ulaşmak için yollara düşen sivillerin Salahaddin ve Reşid caddelerinde oluşturduğu üç ayrı kafileyi hedef aldığı belirtildi. Bir kafiledekilerden en az 70’inin öldüğü, 200’den fazlasının yaralandığı kaydedildi.

Filistin resmi haber ajansı Wafa, saldırıyı ‘yeni bir katliam’ diye niteledi.