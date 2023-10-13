Polat çiftinin mal varlıklarına el kondu

Son günlerin tartışmalı isimlerinden Dilan Polat ve Engin Polat hakkında soruşturma başlatıldı.
Polat çifti, önce sosyal medyadaki lüks yaşam paylaşımlarıyla, son günlerdeyse para aklama ve vergi kaçırma iddialarıyla gündeme gelmişti. İddiaların ardından Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından araştırma başlatılmış, rapor savcılığa gönderilmişti.
Habertürk’ten Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, MASAK raporu üzerine Anadolu başsavcılığı soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında hem çiftin him ikinci derece yakınlarnın mal varlıklarına el koyma kararı verildi.
Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı getirildi. Ayrıca 16 şirket ve sekiz kişi hakkında soruşturma başlatıldı.