Akşam Postası / 13 Aralık 2022

H.K.G.’nin istismarına ilişkin dava 30 Ocak 2023’e çekildi

H.K.G.’nin İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel tarafından 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla müridi Kadir İstekli’yle ‘evlendirmesi’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğramasına ilişkin dava 30 Ocak 2023’e çekildi.

İmamoğlu’nun avukatı: Hakim, ceza verme eğiliminde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun avukatı Kemal Polat yarınki dava öncesi “Hakim ceza verme eğiliminde olduğunu gösterdi” dedi.

İki metal fabrikasındaki grev Erdoğan’ın kararıyla ertelendi

Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli’ndeki grev kararlarının ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

İlaç sorunu için ‘birden fazla güncelleme’ vaadi

Hastaların ilaç bulamaması hakkında konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hasta sayısının arttığını vurgulayarak yeni çalışmaların başlatıldığını söyledi. Koca, ilaç sorununa çözüm için yılda birden fazla güncelleme olması gerektiğini söyledi.

Enerji bakanı: Bu yıl doğalgaz kullanımı daha az olur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu yıl doğalgaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur” dedi.

Hedef gösterilen ilahiyatçı Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildi

2019’ta hedef gösterildikten sonra görevinden uzaklaştırılan ilahiyatçı ve öğretmen Cemil Kılıç, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan ihraç edildiğini duyurdu.

AKP’li Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘son defa destek istediği’ açıklamasına dair “Cumhurbaşkanımız kendini bir fani olarak görüyor” dedi.

Bakan Bilgin, EYT için ‘aralık sonu’nu işaret etti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) yönelik düzenlemeyle ilgili “Aralık ayının sonuna kadar çalışmayı bitirip Meclis’e götürürüz diye umuyorum. Çünkü çok hızlı çalışıyoruz” dedi.

ABD enflasyonu beklenenden az arttı

ABD enflasyonu aylık yüzde 0,1 arttı. 12 aylık enflasyonsa yüzde 7,1’e düştü.

Katar’dan rüşvet almakla suçlanan AP başkan yardımcısı görevden alındı

Katar’dan rüşvet olarak nakit para ve hediye almakla suçlanan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) başkan yardımcısı Eva Kaili görevden alındı.

Ensar Vakfı’na tahsis edilen koy hakkında yürütmeyi durdurma kararı

İzmir’in Urla İlçesi Zeytineli Koyu’ndaki, Hazine’den alınıp Ensar Vakfı’na 49 yıllığına tahsis edilen araziye ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yaptığı plan değişikliklerinin yürütmesi durduruldu.

Koca: SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil

SMA’lı çocukların tedavisinin devlet desteğiyle yapılması talebine ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun ‘ilaç maliyeti olmadığını’ savundu.