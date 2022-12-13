İki metal fabrikasındaki grev Erdoğan’ın kararıyla ertelendi

Birleşik Metal-İş ve Özçelik-İş sendikalarının Kocaeli’ndeki grev kararlarının ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğü için 60 gün süreyle ertelenmesine karar verildi.

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Resmi Gazete’de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Bekaert İzmit Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki işyerinde Birleşik Metal-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı ile Bekaert Kartepe Çelik Kord Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketine ait Kocaeli’nin Kartepe ilçesindeki işyerinde Özçelik-İş Sendikası tarafından alınan grev kararı, ‘milli güvenliği bozucu nitelikte’ görüldüğünden 60 gün süreyle ertelendi.

Söz konusu karar, 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’nun 63’üncü maddesi gereğince verildi.

Erdoğan dört sene önce partisinin il başkanları toplantısında “Bizimle beraber grev denilen olaylar ortadan kalktı. Şimdi grevler yok. Grev olmuyorsa işçinin hakkını veriyorsun, hukukunu gözetiyorsun demektir” demişti.

AKP döneminde 20’yi aşkın grev yasaklandı.