‘Rüşvet’ soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye başkanı gözaltına alındı

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ suçlarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar Kastamonu’da gözaltına alındı.
Bugün Beşiktaş Belediyesi’nin 2014-2018 yönetimine ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16’sı gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar aranıyordu.
Beşiktaş Belediyesi’nin açıklamasında soruşturmanın 2014 ve 2018 yıllarındaki yönetim hakkında olduğu belirtilmişti.
AA’nın haberine göre belirlenen adreste bulunmayan Hazinedar’ın yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdüren ekipler, şüphelinin Kastamonu’da olduğunu tespit etti.
Tosya ilçesinde yakalanan Hazinedar’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne getirileceği öğrenildi.