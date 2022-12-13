‘Rüşvet’ soruşturmasında aranan eski Beşiktaş Belediye başkanı gözaltına alındı

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından bugün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.