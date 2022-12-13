Beşiktaş Belediyesi’nden ‘operasyon’ açıklaması: Eski dönemin soruşturması

Beşiktaş Belediyesi’nin açıklamasında, yapılan operasyonun şimdiki yönetim hakkında olmadığı ve geçmiş döneme ilişkin yürütüldüğü belirtildi.

Beşiktaş Belediyesi. (AA)

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16’sı gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye başkanı Murat Hazinedar aranıyor.

Beşiktaş Belediyesi’nden yapılan açıklamada soruştmanın 2014 ve 2018 yıllarındaki yönetim hakkında olduğu belirtildi.

Tüm belediye çalışanlarının görevi başında olduğu kaydedilen açıklama şöyle:

*Bugün çeşitli basın yayın organlarında ‘Beşiktaş Belediyesi’ne operasyon’ başlıklı bazı haberler yer almaktadır. Bu haberler 2014 ve 2018 yılları arasında başlatılan bir soruşturmaya ilişkin olup, belediyemizin mevcut yönetimi ile hiçbir ilgisi bulunmamaktadır.

*Belediyemiz tüm yöneticileri ve birimleri ile görevinin başındadır. Yasalara, mevzuata ve hukuka uygun bir şekilde Beşiktaş halkına hizmet sunmaya devam etmektedir.