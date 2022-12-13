Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine ‘rüşvet’ soruşturması: 16 kişiye gözaltı

Beşiktaş Belediyesi’nin eski yönetimine yönelik ‘çıkar amaçlı suç örgütü kurma, rüşvet, irtikap’ iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 17 şüpheliden 16’sı yakalanırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar aranıyor.
2014-2018 yılları arasındaki dönem hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, eski Belediye başkan yardımcıları Hüseyin Avni Sipahi, Rıfat Örnek ile zabıta müdürü Selçuk Bartınlı’nın da aralarında bulunduğu 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda şüphelilerden 16’sı gözaltına alınırken, eski Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar’ın yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.