Diken

Yaramazlara biraz batar!

Olur böyle şeyler: AKP’li vekil Işık’ın ‘Yapmadım’ dediği görüşmenin kaydı

Meclis’te İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırıp hastanelik eden AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık tam bir hafta sonra üzüntü’ bildirirken Diken’e demeç verdiğini de reddetti. Bunun üzerine demeci alan editörümüz Bilal Çelik görüşmenin kaydını paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Işık 6 Aralık’ta bütçe görüşmelerine ara verilmesinin ardından Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Saldırının ardından Diken’e konuşan Işık, “Zaman zaman genel kurulda böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti. 


Işık bir hafta sonra Twitter’dan açıklama yayınladı.

Saldırı günü Diken’in telefonla ulaşarak yorumunu sorduğu Işık, buna rağmen bugün yayınladığı açıklamasında “Bugüne kadar basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır” dedi.

AKP’li vekil, devamında şunları dedi: “Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs’ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın.”

Işık’ın telefonla konuştuğu Diken editörü Bilal Çelik, Twitter’dan aramanın kaydını paylaşarak “Yaptığı bu açıklama sadece üste çıkma değil aynı zamanda bir gazetecinin güvenirliliğine saldırıdır. Kendisini bu yüzden de kınıyorum” dedi.

AKP sözcüsü, İYİ Partili Örs’e saldırıda Kılıçdaroğlu’nu suçladı

İYİ Parti, bütçe görüşmelerine katılmayacak

İYİ Parti, AKP’li Işık hakkında suç duyurusunda bulunacak

Örs’e saldıran AKP’li Işık konuştu: Genel Kurul’da zaman zaman böyle şeyler olur

İYİ Partili Hüseyin Örs, kalp masajıyla hayata döndü: Hayati tehlikesi sürüyor

TBMM’de yumruklu kavga: AKP’li Işık’ın saldırısına uğrayan İYİ Partili Örs yaralandı

SON HABERLER

Cumhurbaşkanı yardımcısı, istismar tepkisinde ’28 Şubat oyunu’ gördü: Asla göz yummayız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, altı yaşındaki çocuğun tarikat müridiyle ‘evlendirmesi’ne gelen tepkilerde ‘oyun’ gördü: “İddia edilen bu insanlık suçunun belli inanç gruplarına yönelik suçlayıcı ifadelerle genellenmek suretiyle yapılmaya çalışılanı da görüyoruz… 28 Şubat sürecine benzer bir oyunun başlatılması girişimlerine asla göz yummayacağız.”

Elon Musk, ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını kaybetti

ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes’un aktardığına göre Twitter, Tesla ve SpaceX patronu ABD’li milyarder Elon Musk, Tesla hisselerindeki düşüşün ve Twitter’ı satın almak için 44 milyar dolar harcamasının ardından bugün ‘dünyanın en zengin insanı’ unvanını Louis Vuitton’ın çatı şirketi LVMH’nin CEO’su Bernard Arnault ve ailesine kaybetti.