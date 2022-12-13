Olur böyle şeyler: AKP’li vekil Işık’ın ‘Yapmadım’ dediği görüşmenin kaydı

Meclis’te İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs’e saldırıp hastanelik eden AKP Bursa Milletvekili Zafer Işık tam bir hafta sonra ‘üzüntü’ bildirirken Diken’e demeç verdiğini de reddetti. Bunun üzerine demeci alan editörümüz Bilal Çelik görüşmenin kaydını paylaştı.

Fotoğraf: Twitter

Işık 6 Aralık’ta bütçe görüşmelerine ara verilmesinin ardından Örs’e saldırmıştı. Hastaneye kaldırılan Örs, hastanedeki müdahaleyle hayata döndürülmüştü. Saldırının ardından Diken’e konuşan Işık, “Zaman zaman genel kurulda böyle şeyler olur, özür dilemeyeceğim, grubumuz uygun görürse açıklama yapar” demişti.

Işık bir hafta sonra Twitter’dan açıklama yayınladı.

Saldırı günü Diken’in telefonla ulaşarak yorumunu sorduğu Işık, buna rağmen bugün yayınladığı açıklamasında “Bugüne kadar basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır” dedi.

AKP’li vekil, devamında şunları dedi: “Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs’ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti. Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın.”

Işık’ın telefonla konuştuğu Diken editörü Bilal Çelik, Twitter’dan aramanın kaydını paylaşarak “Yaptığı bu açıklama sadece üste çıkma değil aynı zamanda bir gazetecinin güvenirliliğine saldırıdır. Kendisini bu yüzden de kınıyorum” dedi.