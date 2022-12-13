Enerji bakanı: Bu yıl doğalgaz kullanımı daha az olur

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Bu yıl doğalgaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur” dedi.

Bakan Dönmez’in beklentisi ‘daha az doğalgaz kullanımı. (AA)

Saray’da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen kabine toplantısı sonrasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Dönmez, doğalgaz depolarının sürekli kullanılacağı düşüncesinin yanlış olduğunu savundu: ”Depolar boru gazının karşılayamadığı ihtiyacı karşılamak için oluşturuldu. Kaynaklardan birinde sorun olabilir, geçen sene olduğu gibi. Onları dikkate aldığımızda depolar kritik.”

Bu yıl doğalgaz kullanımının daha az olacağını söyleyen Dönmez şöyle konuştu: “Hem mevsimsel koşullar var hem de elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı bu yıl daha iyi. Geçen yıl kurak geçmişti. Onu mecburen gazla telafi ettik. Bu yıl doğalgaz tüketimi geçen yıla göre yüzde 10-12 daha az olur.”