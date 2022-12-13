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Katar’dan rüşvet almakla suçlanan AP başkan yardımcısı görevden alındı

Katar’dan rüşvet olarak nakit para ve hediye almakla suçlanan Avrupa Parlamentosu’nun (AP) başkan yardımcısı Eva Kaili görevden alındı.

Fotoğraf: Reuters

Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’ın Avrupa Birliği’ndeki (AB) karar sürecini etkilemek için Avrupa Parlamentosu yetkililerine nakit para ve hediyeler verdiği iddialarıyla ilgili Belçika’da yürütülen soruşturma sonunda dört kişi tutuklanmış, bunlardan birinin de Kaili olduğu bildirilmişti.


Kaili, bugün AP’de düzenlenen oylamada başkan yardımcılığı görevinden alındı. Oylama, 625 kişi evet oyu kullanırken biri hayır oyu kullandı. İki kişi de çekimser kaldı.

AP’de 14 başkan yardımcısı bulunuyor.

Yunanistan, Kaili’nin ülkedeki mal varlığını dondurdu. Kaili’nin anavatanı Yunanistan’daki avukatı Michalis Dimitrakopoulos Open TV’ye, “Katar’dan gelen finansmanla hiçbir alakası yok” dedi. Katar da rüşvet iddialarını reddediyor.

AP’de rüşvet skandalı: Kaili’nin görevden alınması istendi

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