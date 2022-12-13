AP’de rüşvet skandalı: Kaili’nin görevden alınması istendi

Avrupa Parlamentosu’nun (AP) siyasi grupların liderleri, Katar’dan rüşvet olarak nakit para ve hediye almakla suçlanan başkan yardımcısı Eva Kaili’nin görevden alınmasına ve bunun için parlamentoda oylama düzenlenmesine karar verdi.

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Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar’ın Avrupa Birliği’ndeki (AB) karar sürecini etkilemek için Avrupa Parlamentosu yetkililerine nakit para ve hediyeler verdiği iddialarıyla ilgili Belçika’da yürütülen soruşturma sonunda dört kişi tutuklanmış, bunlardan birinin de Kaili olduğu bildirilmişti.

Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola, üye ülkelerin liderlerinin olağanüstü toplantıda Kaili’yi görevden almayı kararlaştırdıklarını açıkladı.

Kaili’nin görevden alınması için günün ilerleyen saatlerinde parlamentonun tamamının katılacağı oylamada üçte iki çoğunluk elde edilmesi gerekecek.

Yunanistan, Kaili’nin ülkedeki mal varlığını dondurdu.

Kaili’nin anavatanı Yunanistan’daki avukatı Michalis Dimitrakopoulos Open TV’ye, “Katar’dan gelen finansmanla hiçbir alakası yok” dedi.