Avrupa Parlamentosu’nda rüşvet operasyonu: Başkan yardımcısına gözaltı

Avrupa Parlamentosu başkan yardımcılarından, Yunan sosyalist milletvekili Eva Kaili’nin de aralarında bulunduğu beş kişi, parlamento kararlarını etkilemek için bir Körfez ülkesinden rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı. Belçika basınına göre o ülke 2022 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapan Katar.



Eva Kaili, Ortadoğu ile ilişkilerden sorumluydu. (Twitter)

Belçika Federal Polisi, Avrupa Parlamentosu çalışanlarına yönelik ‘yolsuzluk, suç örgütü üyeliği ve kara para aklama’ iddialarına ilişkin operasyon kapsamında cuma sabahı 16 ayrı noktaya baskın düzenlendi.

Belçika Federal Savcılığı, ‘bir Körfez ülkesinin’ Avrupa Parlamentosu’nun ekonomik ve siyasal kararlarını etkilediği şüphesiyle temmuzdan bu yana bir soruşturma yürütüldüğünü bildirdi.

Savcılığa göre, iddianamede adı geçen Körfez ülkesi, Avrupa Parlamentosu’nda siyasi ve stratejik konuma sahip kişilere, ‘önemli miktarda para ve pahalı hediyeler’ sunarak, parlamento kararlarını etkilemeye çalıştığından şüpheleniliyor.

Belçika’da yayımlanan Knack dergisi ile Le Soir gazetesine göre, bu Körfez ülkesi, şu anda Dünya Kupası’na da sahipliği yapan Katar.

Belçika polisi, 9 Aralık Uluslararası Yolsuzlukla Mücadele Günü’nde, Ixelles, Schaarbeek, Kraainem, Vorst ve Brüksel’de 16 ayrı noktaya baskın düzenledi. Operasyon sırasında dört kişi gözaltına alınırken, 500 bin avro nakit para, bilgisayar ve cep telefonlarına el kondu.

Belçika medyasına göre, gözaltına alınan kişilerden ikisi, eski Avrupa Parlamentosu sosyal demokrat grup üyesi Pier Antonio Panzeri ve İtalyan sendika lideri Luca Visentini.

Operasyon sırasında ele geçirilen 500 bin avro nakit paranın eski parlamenter Panzeri’nin adresinde bulunduğu öğrenildi.

PASOK: Kaili partiden ihraç edildi

Anadolu Ajansı’nın haberine göre, PASOK, Kaili’nin partiden ihraç edildiğini duyurdu. Yunan medyasına dayandırılan habere göre, PASOK’un açıklamasında şu ifadeler kullanıldı: “Son gelişmeler ve Belçika makamlarının Avrupalı yetkililerin yolsuzluğuna ilişkin soruşturmasının ardından, PASOK Milletvekili Eva Kaili, Cumhurbaşkanı Nikos Androulakis’in kararıyla partiden ihraç edildi.”

Avrupa Parlamentosu’ndan henüz bir açıklama gelmedi.