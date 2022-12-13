ATV’de Esra Erol’un programına katılan kadın Kürtçe konuşunca ses kesildi

ATV’de yayınlanan ‘Esra Erol’da’ isimli sabah kuşağı programına katılan bir kadın Kürtçe konuşmaya başlayınca programın sesi kesildi.

Görsel: Youtube

Dün sabah yayınlanan programda kayıp olarak aranan 21 yaşındaki kızıyla bir araya getirilen Besime Toma ağlayarak kızına sarılıp Kürtçe konuşmaya başlayınca programın ses akışı bir süreliğine kesildi.

Ses tekrar açıldığında Toma’nın kızının sunucu Esra Erol’a doğru “Fazla Türkçesi yok” dediği duyuldu. Daha sonra kızı Kürtçe konuşmaya devam eden Toma’nın dediklerini Türkçe’ye çevirmeye başladı.

Esra Erol’sa “Ama ben anlayamıyorum söylemek istediklerini ifade edemiyorum” dedi. Erol daha sonra kızıyla buluşan kadına “Besime teyzeciğim” diye iki kez seslendi fakat görüntülere göre kadın sunucuyu duyamadı. Ardından programın sesi bir daha kesildi.

Erol daha sonra konuklarının yanına gidip konuşmaya başlayınca ses tekrar geldi: “Besime teyzeciğim sen kızın için üzülüyorsun biliyorum ama söylediklerini ben de anlamak ve duymak istiyorum.” Daha sonra kadın Türkçe konuşmaya başladı.

Toma’nın kesilmeyen kısımlarda kızına Kürtçe “Çocukların var… Ciğerim yanıyor. Kurban olurum, yanıma gel…” dediği duyuluyor.

ATV’den veya Esra Erol’dan konuya ilişkin açıklama gelmedi.