Koca: SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil

SMA’lı çocukların tedavisinin devlet desteğiyle yapılması talebine ilişkin konuşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sorunun ‘ilaç maliyeti olmadığını’ savundu.

Koca, Bilim Kurulu’nun gen tedavisiyle ilgili çalıştığını söyledi.

Fahrettin Koca’dan SMA’lı çocuklar açıklaması. (AA)

Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

SMA’lı çocuklara yönelik tedavi için devlet desteği sağlanması hakkındaki soruyu yanıtlayan Bakan Koca, şunları söyledi: “Israrla söylüyorum, SMA’lı çocuklarla ilgili mesele kesinlikle ilacın maliyeti değil. Biz, bütün çocuklara, etkinliği kanıtlanmış olan nusinersen etken maddeli ilacı zaten veriyoruz. Bu ilacın kullanılamadığı durumlarda, spinal sorunu olan çocuklar için şimdi oral alımı olan ikinci bir ilacı da kullanıma alıyoruz. SMA Bilim Kurulumuz önümüzdeki haftalarda toplanacak. Gen tedavisiyle ilgili konuyu SMA Bilim Kurulu’muz çok yakın takip ediyor. Etkinliğiyle ilgili yeterli kanıt görülürse bu tedaviyi vermekten asla geri durmayız.”

HPV açıklaması

Human Papilloma Virüsü’ne (HPV) yönelik çalışmaların sorulması üzerine Bakan Koca, şunları söyledi: “Yerli HPV tanı kiti bir hafta 10 gün içerisinde devreye girecek. HPV aşısı ile ilgili de planımız hazırlanıyor. Hangi yaş gruplarına öncelikli olarak uygulayacağımız konusu üzerine çalışıyoruz.”

Kemik yaşı raporuyla ilgili soruşturma başlatıldı

6 yaşındaki çocuğa yönelik cinsel istismarla ilgili olarak doktorun kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sorulması üzerine Koca, bu konuyla ilgili soruşturma açtıklarını söyledi.

İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızı H.K.G.’nin, babasının kendisini 2002’de altı yaşındayken imam nikahıyla ‘evlendirdiği’ ve çocukluğu boyunca her gün cinsel istismara uğradığını belirterek şikâyetçi olduğu ortaya çıkmıştı. Olay hakkında iki senelik şikayetin ardından dava açılırken kimse tutuklanmış değil.

İlk şikayetin ardından doktorun H.K.G.’nin kemik yaşıyla ilgili düzenlediği raporun sahte olduğu ortaya çıkmıştı.