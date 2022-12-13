Levent Göktaş’ın iade talebine Kavala gerekçeli ret: AİHM kararları uygulanmıyor

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili eski Özel Kuvvetler komutanı albay Levent Göktaş’ın Türkiye’ye iadesini reddeden Bulgaristan Hasköy Bölge Mahkemesi, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarını uygulamamasını gerekçe gösterdi.

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Bulgaristan’ın Göktaş’ın iade talebini reddetmesinin gerekçeleri belli oldu.

Evrensel’den Özer Akdemir’in haberine göre mahkeme, Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamamasına ve insan hakları aktivisti Osman Kavala davasına atıfta bulunarak Göktaş’ın iade talebini reddetti.

Hasköy Bölge Mahkemesi kararında, şunlar dendi: “Temel hakların gözetilmesi konusundaki şüpheler ve Türkiye Cumhuriyeti’nin Avrupa Komisyonu’nun işkence ve insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye karşı tavsiyelerini yerine getirmeyi reddetmesi nedeniyle Sofya İstinaf Mahkemesi Türkiye tarafından yapılan iade talebini reddetmiştir.”

Mahkeme, Avrupa Parlamentosu’nun Osman Kavala davasına ilişkin 5 Mayıs 2022 tarihli kararında yer alan ve Türkiye’nin AİHM kararlarına uymadığını kabul görüşünü hatırlattı. Mahkeme ayrıca uluslararası sözleşmelerin yanı sıra iç hukukun da ihlal edildiğini ilave bir argüman olarak sıraladı.

Ne olmuştu?

Hablemitoğlu, 18 Aralık 2002’de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen faili meçhul kalan Hablemitoğlu dosyası, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminden kısa bir süre önce yeniden raftan indirildi.

Soruşturmayı genişleten savcılık, o dönem Ukrayna’da bulunan şüpheli eski asker Nuri Gökhan Bozkır hakkında kırmızı bülten çıkardı. MİT tarafından 27 Ocak 2022’de Türkiye’ye getirilen Bozkır, 8 Şubat’ta ‘suç örgütü üyeliği’ ve ‘tasarlayarak öldürme’ suçlarından tutuklandı.

Şüphelinin beyanları doğrultusunda, 8 Haziran 2022’de emekli albay Levent Göktaş, emekli binbaşı Fikret Emek, suikastın tetikçisi olduğu iddia edilen emekli yüzbaşı Ahmet Tarkan Mumcuoğlu’nun aralarında bulunduğu dokuz kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Aralarında Emek ve Mumcuoğlu’nun da bulunduğu dört kişi tutuklandı, diğer dört şüpheliyse adli kontrolle serbest bırakıldı, adresinde bulunamayan Göktaş’ın firar ettiği belirlendi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan bir diğer şüpheliy daha önce ‘FETÖ üyeliği’ ve ‘casusluk’ suçlarından 23 yıl dört ay hapis cezasına çarptırılan eski istihbaratçı Enver Altaylı oldu.

Son olarak Türkiye’nin talebi üzerine Interpol’ce hakkında kırmızı bülten çıkarılan firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş, Bulgaristan’da yakalanmış, Fethullah Gülen’in de aralarında bulunduğu 10 şüpheliyle birlikte hakkında dava açılmıştı.

Göktaş’ın, ‘FETÖ’ yöneticilerinin yönlendirmesiyle suikastı gerçekleştiren ekibi kurup yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Suikastla ilgili iddiaları reddeden Göktaş, Bulgaristan’a siyasi sığınma talep etmişti.

Türkiye, Hablemitoğlu suikastı davası şüphelisi olarak Göktaş’ın iadesini talep etmiş, iade duruşması Göktaş’ın duruşmada rahatsızlanması ve Bulgar avukatlarının duruşmaya gelmemesi gibi gerekçelerle iki kez ertelenmişti.

Hasköy Bölge Mahkemesi, 28 Kasım’da Göktaş’ın iadesini reddetmişti.